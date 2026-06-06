અનિલ કપૂરને હવે સેટ પર રહેવું પસંદ નથી…ફરાહ ખાને કર્યો ખુલાસો

ફરાહ ખાને અનિલ કપૂર વિશે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. જાણો અનિલ કપૂરને હવે ફિલ્મ સેટ કેમ ગમતા નથી? અને ડેવિડ ધવને સલમાન, સંજય દત્ત અને અનિલ કપૂર વિશે શું કહ્યું…
ફિલ્મ નિર્માતા અને કોરિયોગ્રાફર ફરાહ ખાને તાજેતરમાં વરુણ ધવન, ડેવિડ ધવન, પૂજા હેગડે અને મૃણાલ ઠાકુરને તેમના રસોઈ વ્લોગ માટે તેમના ઘરે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ફરાહ અને ડેવિડે ફિલ્મ નિર્માણના જૂના દિવસોની યાદ અપાવી અને ચર્ચા કરી કે સમય જતાં ફિલ્મ સેટ પર કામ કેવી રીતે બદલાયું છે. ફરાહે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે અભિનેતા અનિલ કપૂરે તાજેતરમાં જ તેમને કહ્યું હતું કે તેમને હવે સેટ પર કામ કરવામાં પહેલા જેટલો આનંદ નથી આવતો.
અનિલ કપૂરને હવે સેટ પર રહેવાનું ગમતું નથી
વાતચીત દરમિયાન ફરાહ ખાને ડેવિડ ધવન સાથે એવા કલાકારો સાથે કામ કરવા વિશે વાત કરી જે ઘણીવાર ઘણા કલાકો મોડા પહોંચે છે. જોકે, ડેવિડે કહ્યું કે તેમની સાથે કામ કરવું હજુ પણ મજાનું હતું.
ત્યારબાદ ફરાહ ખાને ફિલ્મ સેટ પરના વર્તમાન વાતાવરણ વિશે અનિલ કપૂરની વાત શેર કરતા કહ્યું,”અનિલે મને કહ્યું,ફરાહ, આજકાલ જ્યારે હું સેટ પર જાઉં છું, ત્યારે હવે એટલી મજા નથી આવતી. એ બધી મજા જતી રહી છે.”
ડેવિડ ધવને પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો.
ડેવિડ ધવને કહ્યું,”મેં આ લોકો સાથે કામ કર્યું છે; તેઓ અદ્ભુત છે. સલમાન, ગોવિંદા, સંજય દત્ત અને અનિલ કપૂર કદાચ મોડા આવ્યા હશે, પણ જ્યારે તેઓ શોટ આપે વ્યક્તિ ખુશ થઈને ઘર જાય. ક્યાંય પણ તેમની કામ કરી શકતો હતો. લોકેશનની સમસ્યા છે, કોઈ વાંધો નહીં અહીં કરી લઈએ, એવું એમનું વલણ હતું. ”
ડેવિડ ધવન “હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ” પછી નિવૃત્તિ લેશે
તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ડેવિડ ધવન દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ “હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ” હાલમાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મમાં ડેવિડ ધવનના પુત્ર વરુણ ધવન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. મૃણાલ ઠાકુર અને પૂજા હેગડે પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.જીમી શેરગિલ, મૌની રોય, મનીષ પોલ, ચંકી પાંડે અને રાકેશ બેદી પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓમાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મને વિવેચકો અને દર્શકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તેને દિગ્દર્શક તરીકે ડેવિડ ધવનની છેલ્લી ફિલ્મ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવી રહી છે.