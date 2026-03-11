વિધાનસભામાં T20 ફાઇનલની ટિકિટો પર ચર્ચા કરાઈ

ગાંધીનગર: વિધાનસભામાં છેલ્લા બે દિવસથી T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ ટિકિટ પર ગરમાગરમ ચર્ચા જોવા મળી. જેના કારણે રાજ્યના શાસક અને વિપક્ષી બંને ધારાસભ્યોનું ધ્યાન ખેંચાયું. ભાજપ ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલે 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ફાઇનલ માટે ટિકિટ ન મળવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. ગૃહમાં જવાબ આપતા, રાજ્યના એક મંત્રીએ ખાતરી આપી કે ભવિષ્યમાં કોઈપણ ફાઇનલ મેચ થાય તો ધારાસભ્યો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું કે જ્યારે તેઓ સોમવારે ભારતની જીતની ઉજવણી કરવા માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જર્સી પહેરીને કેક લાવ્યા હતા. ત્યારે તેમણે જાણ્યા પછી તરત જ યોજના રદ કરી દીધી કે ભાજપના નેતા અને ઉમરેઠના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારની યાદમાં રાજ્ય વિધાનસભામાં એક મિનિટનું મૌન રાખવામાં આવ્યું છે.
“અરવિંદ પટેલથી વિપરીત, કોંગ્રેસના એક પણ ધારાસભ્યએ મેચ ટિકિટ માટે કોઈ માંગણી કરી ન હતી,” ખેડાવાલાએ જણાવ્યું. વિપક્ષી નેતાઓએ જાહેર સેવાના મુદ્દાઓ વચ્ચે ક્રિકેટ ટિકિટો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ટીકા કરી.
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ પક્ષના ધારાસભ્યો ચૈતર વસાવા, હેમંત ખાવા અને સુધીર વાઘાણી સાથે વાત કરતા કહ્યું: “પગાર અને અન્ય ખર્ચ સહિત વિધાનસભામાં નોંધપાત્ર ખર્ચ હોવા છતાં, ગૃહમાં ચર્ચા જાહેર ચિંતાઓ કરતાં ક્રિકેટ મેચ ફાઇનલની ટિકિટો પર છે. બાળકો શાળામાં પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી, હોસ્પિટલોમાં પથારીનો અભાવ છે અને ઘણા વિસ્તારોમાં ગરીબો માટે બસ સેવા નથી.”