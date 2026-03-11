મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની દિલ્હી એરપોર્ટ પર લોકો સાથે ચર્ચા

અમદાવાદ: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ દિલ્હીથી પરત ફરતા સમયે એરપોર્ટ પર લોકો સાથે વાતચીત કરી. દિલ્હી તેઓ ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાથે મુલાકાત માટે ગયા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મંગળવારે સાંજે બંને નેતાઓ IGI એરપોર્ટ પર પ્રવાસીઓ અને અન્ય નાગરિકોને અનૌપચારિક વાતાવરણમાં મળ્યા હતા, તેમની સાથે કોઈ ઔપચારિક પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા વિના વાતચીત કરી હતી.
તેઓ જનતા વચ્ચે બેઠા હતા અને હળવાશથી વાતચીત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ એરપોર્ટ પર હાજર ઘણા લોકો સાથે વાત કરી હતી અને તેમની ચિંતાઓ અને અનુભવો સાંભળ્યા હતા. નિરીક્ષકોએ નોંધ્યું હતું કે નેતાઓએ સામાન્ય સુરક્ષા અથવા પ્રોટોકોલ અંતર જાળવવાને બદલે નાગરિકો સાથે સીધી વાત કરવામાં સમય પસાર કર્યો હતો.
તેઓએ એરપોર્ટ પર હાજર વ્યક્તિઓ દ્વારા પ્રદર્શિત કરાયેલ કાગળમાંથી બનાવેલી સર્જનાત્મક વસ્તુઓમાં પણ રસ દાખવ્યો હતો. નેતાઓએ કાગળની કલાકૃતિઓ પાછળની પ્રક્રિયા વિશે પૂછ્યું હતું અને રચનાઓ કેવી રીતે બનાવવામાં આવી હતી તેની માહિતી મેળવી હતી.
આ વાતચીત એરપોર્ટ પર હાજર લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહી હતી, અનૌપચારિક વાતચીત દરમિયાન નેતાઓની આસપાસ ઘણા લોકો એકઠા થયા હતા. સામાન્ય નાગરિકો સાથેના તેમના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોને હાજર લોકોએ વ્યાપકપણે જોયા હતા.