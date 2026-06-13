ભારતે પ્રથમ વનડેમાં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટે કચડ્યું

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધની 3 મેચોની વનડે સિરીઝની શરૂઆત ધમાકેદાર અંદાજમાં જીત સાથે કરી છે. ધર્મશાલાના અત્યંત સુંદર અને ઐતિહાસિક એવા હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HPCA) સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી પ્રથમ વનડે મેચમાં ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટે કરારી શિકસ્ત આપી છે. મેચ દરમિયાન વરસાદે ખલેલ પહોંચાડી હતી, જેના કારણે ઓવરો ઘટાડીને બંને ટીમો માટે 25-25 ઓવરની મેચ નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ ટૂંકા ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમે બોલિંગ અને બેટિંગ બંને ક્ષેત્રે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને પ્રવાસી ટીમને સહેલાઈથી હરાવી દીધી હતી.

મેચમાં ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરી રહેલા યુવા બોલરોએ કેપ્ટનના નિર્ણયને સાચો સાબિત કર્યો હતો. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ઓપનર રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે તોફાની બેટિંગ કરતા માત્ર 51 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને ગગનચુંબી છગ્ગાની મદદથી 102 રનની શાનદાર શતકીય ઇનિંગ રમી હતી.

પરંતુ ગુરબાઝ સિવાય અફઘાનિસ્તાનનો અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ભારતીય બોલિંગ આક્રમણ સામે ટકી શક્યો નહોતો. ભારત તરફથી પોતાની પ્રથમ મેચ રમી રહેલા યુવા ફાસ્ટ બોલર ગુરનૂર બ્રાર અને સ્પિનર હર્ષ દુબેએ અફઘાન બેટ્સમેનોને જકડી રાખ્યા હતા અને બંનેએ આક્રમક બોલિંગ કરીને 3-3 વિકેટ ઝડપી હતી. આ યુવા જોડીના ઘાતક પ્રદર્શનના કારણે અફઘાનિસ્તાનની આખી ટીમ 24.5 ઓવરોમાં જ 194 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

શુભમન ગિલની મેચ વિનિંગ કપ્તાની ઇનિંગ

જીત માટે મળેલા 195 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમને નિયમિત કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલે તેજ શરૂઆત અપાવી હતી. જો કે, રોહિત શર્મા મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નહોતો અને વ્યક્તિગત 16 રન બનાવીને રન આઉટ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ ક્રીઝ પર આવેલા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ઇશાન કિશને અફઘાન બોલરો પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. ઇશાન કિશને માત્ર 22 બોલમાં 34 રનની તોફાની ઇનિંગ રમીને મેચનું વલણ સંપૂર્ણપણે ભારત તરફ વાળી દીધું હતું.

શ્રેયસ અય્યર સસ્તામાં આઉટ થયા બાદ અનુભવી બેટ્સમેન કેએલ રાહુલે કેપ્ટન ગિલનો સાથ આપ્યો હતો. કેએલ રાહુલે સકારાત્મક બેટિંગ કરતા 39 રન બનાવ્યા હતા અને તેઓ અણનમ રહ્યા હતા. બીજી તરફ, કેપ્ટન શુભમન ગિલે ક્લાસિક બેટિંગનું પ્રદર્શન કરતા મેદાનની ચારેય દિશાઓમાં આકર્ષક શોર્ટ્સ ફટકાર્યા હતા. ગિલે 66 બોલનો સામનો કરતા 11 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી શાનદાર 84 રન ફટકારીને ટીમને જીત અપાવી હતી. ભારતે માત્ર 22.5 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 195 રન બનાવીને મેચ પોતાના નામે કરી લીધી હતી અને સિરીઝમાં 1-0 ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે.