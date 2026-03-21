પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી: શું યુવા મતદાતાઓ બનશે કિંગમેકર?

નવી દિલ્હીઃ પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે યુવા મતદાતાઓ રાજકીય સમીકરણો બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આસામ, કેરળ, પુડુચેરી, પશ્ચિમ બંગાળ અને તામિલનાડુમાં 18થી 29 વર્ષના મતદાતાઓનો હિસ્સો અંદાજે 20થી 30 ટકા સુધી છે. તેથી રાજકીય પક્ષો આ વર્ગને પોતાના પક્ષમાં લાવવા માટે ખાસ વ્યૂહરચના બનાવી રહ્યા છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી TMC શુક્રવારે જાહેર કરેલા ઘોષણાપત્રમાં યુવાનોને કેન્દ્રમાં રાખીને અનેક વચનો આપ્યાં છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને અન્ય પ્રાદેશિક પક્ષો પણ પોતાના ચૂંટણીપ્રચારમાં યુવાનોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો યુવાનોની મતદાન ટકાવારી વધુ રહેશે તો ઘણી બેઠકો પર અણધાર્યાં પરિણામો જોવા મળી શકે છે.
આંકડાઓ મુજબ આ ચૂંટણીમાં યુવા મતદાતાઓની સંખ્યા ખૂબ અસરકારક છે. આસામમાં 18–29 વર્ષની વયના મતદાતાઓ 30 ટકાથી વધુ છે અને રાજ્યમાં કુલ મતદાતાઓ લગભગ 2.49 કરોડ છે. કેરળમાં લગભગ 2.69 કરોડ મતદાતાઓમાંથી આશરે 20 ટકા યુવા છે. પુડુચેરીમાં લગભગ 23 ટકા યુવા મતદાતાઓ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં 6.4 કરોડથી વધુ મતદાતાઓમાંથી લગભગ 27 ટકા યુવા છે. જ્યારે તામિલનાડુમાં લગભગ 5.6 કરોડ મતદાતાઓમાંથી આશરે 22 ટકા યુવાનો છે.
યુવા મતદાતાઓ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે
આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ખાસ કરીને શહેરી અને શિક્ષિત વિસ્તારોમાં અનેક બેઠકો પર યુવા મતદાતાઓ નિર્ણાયક બની શકે છે. ચૂંટણી પ્રત્યે યુવાનોમાં રાજકીય જાગૃતિ પણ વધી છે અને તેઓ પ્રગતિશીલ ઉમેદવાર તથા પક્ષોના એજન્ડાને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કરી રહ્યા છે. ઘણા વખત ‘નોટા’માં વધુ મત પડતા હોવું એ પણ સૂચવે છે કે યુવાનોને પોતાની પસંદનો ઉમેદવાર કે પક્ષ મળ્યો નથી.
આસામમાં ભાજપ વિકાસ અને રોજગાર જેવા મુદ્દાઓ દ્વારા યુવાનોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ નેતૃત્વવાળો વિરોધ પક્ષ પણ યુવા મતબેંક પર નજર રાખી રહ્યો છે. કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળું UDG યુવા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે અને વામ મોરચો એલડીએફના પ્રચારનું કેન્દ્ર પણ યુવાનો છે. પુડુચેરીમાં ભાજપ ગઠબંધન યુવાનો સુધી પહોંચવા માટે ખાસ અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ યુવાનો માટે વિવિધ કાર્યક્રમો ચલાવી રહ્યો છે, જ્યારે તામિલનાડુમાં ડીએમકેની યુવા વિંગ ખૂબ સક્રિય માનવામાં આવે છે. રોજગાર, શિક્ષણ, સ્ટાર્ટઅપ અને ડિજિટલ તકો જેવા મુદ્દાઓ આ ચૂંટણીમાં યુવાનો માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 294 બેઠકો માટે બે તબક્કામાં મતદાન યોજાશે. પ્રથમ તબક્કામાં 23 એપ્રિલે 152 બેઠકો પર અને બીજા તબક્કામાં 29 એપ્રિલે 142 બેઠકો પર મતદાન થશે. રાજ્યમાં મુખ્ય મુકાબલો સત્તાધારી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે માનવામાં આવે છે. બંને પક્ષોએ મોટા ભાગના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભાજપ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સિવાય પશ્ચિમ બંગાળમાં વામપંથી પક્ષો અને કોંગ્રેસ પણ ચૂંટણી મેદાનમાં છે, જ્યારે કેટલીક બેઠકો પર નાના પક્ષોનો પણ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.