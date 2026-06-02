રાજ્યમાં 3 સિસ્ટમ સક્રિય, ચાર દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

અમદાવાદ: હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ જ સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીએ તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. હવામાન વિભાગે 2થી 5 જૂન સુધી ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ પ્રતિ કલાક 50થી 60 કિમી સુધી રહેવાની છે તેમ પણ જણાવ્યું હતું. હાલમાં રાજ્યમાં ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વાતાવરણમાં અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે.આ ત્રણ સિસ્ટમોમાં બે સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે, જેની અસર સમગ્ર ગુજરાતમાં અનુભવાઈ રહી છે. આજે અને આવતીકાલે (2 અને 3 જૂન) ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે પવન, ગાજવીજ અને વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. આ બન્ને શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે.
બીજી તરફ, દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસાની પ્રગતિને લઈને સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, કેરળમાં 4 જૂનથી ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થવાની શક્યતા છે.
આ પહેલાં 1 જૂનની રાત્રે અને 2 જૂનની વહેલી સવારે અમદાવાદ સહિત સુરત, નવસારી, વલસાડ, બોટાદ, પાટણ, પંચમહાલ અને વડોદરા જિલ્લામાં 50થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા તોફાની પવન, ધૂળની ડમરીઓ અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારાથી ત્રસ્ત નાગરિકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળી છે, પરંતુ વાવાઝોડાને કારણે કલાકો સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાતા અનેક શહેરો અને ગ્રામ્ય પંથકોમાં અંધારપટ છવાયો હતો.