અમદાવાદમાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં ધોળા દિવસે યુવકની હત્યા

અમદાવાદ: મેઘાણી નગર વિસ્તારમાં આવેલી ગુલબર્ગ સોસાયટીની બહાર ચહલપહલથી ધમધમતા જાહેર રસ્તા પર ધોળા દિવસે એક યુવકની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી. ભરચક વિસ્તારમાં બધાંની વચ્ચે અચાનક ચીસાચીસ થાય છે અને કાયદાના લીરેલીરા ઉડાડતો એક લોહિયાળ ખેલ ખેલાઈ જાય છે.
ધોળા દિવસે ઘાતકી ખેલ
ધોળા દિવસે એક યુવક પર અજાણ્યા હુમલાખોરો તૂટી પડ્યા હતા. ઘટના જોઈને લાગે છે કે હુમલાખોરોના મનમાં પોલીસ કે કાયદાનો સહેજ પણ ડર નથી… હુમલો એટલો ઘાતકી હતો કે યુવક ઘટનાસ્થળે જ ઢળી પડ્યો. રસ્તા પર લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હતા. આ સનસનીખેજ હત્યાકાંડને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ફફડાટ અને ભયનો માહોલ ફેલાય છે.
ખાખીની બીક ક્યાં?
જે વિસ્તારમાં આ ઘટના બની તે મેઘાણી નગરનો વ્યસ્ત રોડ છે. સવાલ ઊભો થાય છે કે જાહેર રોડ પર આ પ્રકારે બેખૌફ બનીને હત્યા કરવાનું સાહસ ગુનેગારોમાં ક્યાંથી આવે છે? ધોળા દિવસે આ પ્રકારે આચરાયેલો ગુનો એ સાબિત કરે છે કે અસામાજિક તત્વોમાં ‘ખાખી’નો કોઈ ખોફ રહ્યો નથી. આવી ઘટનાઓથી સામાન્ય નાગરિકો હવે તે રસ્તા પર નીકળતા પણ ડરી રહ્યા છે.
તપાસનો ધમધમાટ
જાહેર રોડ પર હત્યાની જાણ થતાં જ મેઘાણી નગર પોલીસ મથકનો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો મોટો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે એકત્રિત થયેલા ટોળાંને વિખેરી નાખ્યું હતું. ત્યારબાદ ક્રાઈમ સીનને કોર્ડન કરી, જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.