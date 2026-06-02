સુષ્મિતા સેનને ગોલ્ડ ડિગર કહેવા પર લલિત મોદીએ આપી પ્રતિક્રિયા

અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેન અને લલિત મોદી એક સમયે રિલેશનશિપમાં હતા. હવે, લલિત મોદીએ તેમના સંબંધો અને સુષ્મિતા સેનને ગોલ્ડ ડિગર વ્યક્તિ કહેવા અંગે વાત કરી છે.
થોડા વર્ષો પહેલા અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેન અને ઉદ્યોગપતિ લલિત મોદીના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા.આ ફોટામાં તેઓ રોમેન્ટિક ક્ષણો શેર કરતા જોવા મળ્યા હતા. એક ફોટામાં સુષ્મિતાએ મોટી હીરાની વીંટી પહેરી હતી, અને લોકોએ તેને ” ગોલ્ડ ડિગર” કહી હતી.લલિત મોદીએ તેમના સંબંધો અને અભિનેત્રીને ” ગોલ્ડ ડિગર” કહેવા વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે.
સુષ્મિતા એક સફળ મહિલા છે. હ્યુમન્સ ઓફ બોમ્બે સાથે વાત કરતા લલિત મોદીએ કહ્યું,”સુષ્મિતા એક સુંદર, સફળ અને સ્વ-નિર્મિત મહિલા છે. હું જાણું છું કે ભાગ્યે જ કોઈ પાસે તેના કરતા વધુ હીરા હોય. તે બધા તેણે જાતે કમાયા હતા.તે હીરાની દુકાનો પણ ચલાવતી હતી.”
સુષ્મિતાએ પૈસા ચૂકવ્યા
એવો ક્યારેય સમય નહોતો જ્યારે અમે બહાર ગયા હોય અને મારે કંઈપણ ચૂકવવું પડતું હોય. તેણીએ બધું જ ચૂકવ્યું.હું એક પ્રકારનો ‘કેપ્ત બોયફ્રેન્ડ’જેવો હતો.તેણીએ ક્યારેય કોઈની પાસેથી કંઈ લીધું નથી.તેથી જ્યારે લોકો તેને ‘ગોલ્ડ ડીગર’કહે છે ત્યારે તે સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. જો કંઈ હતું તો લલિત ડાયમંડ ડિગર હતો. તે ખરેખર એક હિરો છે.
સુષ્મિતા મારી નજીકની મિત્ર
સુષ્મિતા સેન અને લલિત મોદી થોડા દિવસો માટે જ સાથે હતા અને પછી તેઓ અલગ થયા. લલિત કહે છે કે સુષ્મિતા હજુ પણ તેમની “નજીકની મિત્ર” છે. તેમણે કહ્યું, “મારી તેની સાથે ઘણી મીઠી યાદો છે અને તે આજે પણ ખૂબ જ નજીકની મિત્ર છે.”
સુષ્મિતાએ ફોટા ડિલીટ કરવાનું કહ્યું ન હતું
મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલાક ફોટા શેર કરીને તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી. આ અંગે તેમણે કહ્યું, “મેં તે તેની સામે કર્યું. તેણીને નહોતું લાગતું કે હું ખરેખર તે પોસ્ટ કરીશ. અમે વિમાનમાં દલીલ કરી રહ્યા હતા અને તેણીએ કહ્યું,તું આ પોસ્ટ નહીં કરે.હું હસ્યો અને બટન દબાવ્યું.” તેણે આગળ કહ્યું કે સુષ્મિતાએ ક્યારેય તેને ફોટા ડિલીટ કરવાનું કહ્યું નથી.
જોકે, સુષ્મિતા હાલમાં કોઈને ડેટ કરી રહી નથી, પરંતુ તેના ભૂતપૂર્વ બોયફ્રેન્ડ રોહમન શાલ સાથેની તેની નિકટતા હંમેશા સમાચારમાં રહે છે.