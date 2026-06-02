ધર્મેન્દ્રની બાયોપિક કોણ કરી શકે? બોબી દેઓલે આપ્યો આવો જવાબ

દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની બાયોપિકમાં મુખ્ય અભિનેતા કોણ હશે તે અંગેના પ્રશ્નનો બોબી દેઓલે શું જવાબ આપ્યો તે જાણો.
બોલિવૂડના સૌથી પ્રખ્યાત અભિનેતા બોબી દેઓલ, તેમની આગામી ફિલ્મ “બંદર” માટે સમાચારમાં છે. તેમણે અગાઉ તેમના પિતા, મહાન અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર વિશે ઘણી રસપ્રદ વાતો જાહેર કરી હતી, જેમનું ગયા વર્ષે અવસાન થયું હતું. તેમને તાજેતરમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે જો ધર્મેન્દ્રની બાયોપિક બનાવવામાં આવે તો કોણ શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા ભજવશે? બોબી દેઓલે આવો જવાબ આપ્યો.
ધર્મેન્દ્રની અભિનય કુશળતાનું અનુકરણ કોણ કરી શકે?
બોબી દેઓલ ઇન્ડિયા ટીવીના કાર્યક્રમ “આપ કી અદાલત” માં જોવા મળ્યા હતા. પ્રેક્ષકોમાંથી એક સભ્યએ પૂછ્યું,”જો ક્યારેય મહાન અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર પર બાયોપિક બનાવવામાં આવે, તો તેમને કોણ લાગે છે કે તેમને પડદા પર શ્રેષ્ઠ રીતે રજૂ કરી શકે?” જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ કે તેમના મોટા ભાઈ, સની દેઓલ, આ ભૂમિકા માટે શ્રેષ્ઠ રહેશે, ત્યારે બોબીએ જવાબ આપ્યો,”કોઈ નહીં.” તેમણે ઉમેર્યું, “કોઈ પણ તેમના જેવું ન હોઈ શકે. કોઈ પણ ક્યારેય તેમના જેવો વ્યક્તિ ન હોઈ શકે.”
જ્યારે પ્રેક્ષકોમાંથી એક સભ્યએ ધર્મેન્દ્રના કથિત ગુસ્સા પર ટિપ્પણી કરી જે લોકો તેની સાથે અસભ્ય વર્તન કરતા હતા, ત્યારે બોબીએ તેના પિતાનો બચાવ કરતા કહ્યું,”પપ્પા એક એવા માણસ હતા જે કોઈનું અસભ્ય કે અપમાનજનક વર્તન સહન કરી શકતા ન હતા.એ સાચું છે કે તે પોતાનો હાથ ઉંચો કરતા અને જોરથી માર પણ મારતા. પરંતુ પછીથી, તે તે જ વ્યક્તિને અંદર બોલાવતા, તેમને ખવડાવતા અને તેમને નવા કપડાં પણ ખરીદી આપતા. તે આ પ્રકારના વ્યક્તિ હતા.”
બોબી દેઓલને તેમના પિતાનો એવોર્ડ મળ્યો
તાજેતરમાં યોજાયેલા ચેતક સ્ક્રીન એવોર્ડ્સ 2026માં ધર્મેન્દ્રને મરણોત્તર લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. બોબી દેઓલે તેમના પિતા વતી આ સન્માન સ્વીકાર્યું હતું.બોબી દેઓલ ટૂંક સમયમાં અનુરાગ કશ્યપની ફિલ્મ “બંદર” માં જોવા મળશે.