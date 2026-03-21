પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ દેશવાસીઓને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી

Eid 2026: રમઝાનના 30 દિવસના ઉપવાસ પછી ઈદનો ચાંદ દેખાયો, દેશભરમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. લોકોએ એકબીજાને ગળે લગાવીને શુભેચ્છા પાઠવી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ભાઈચારોનો સંદેશ આપતા રાષ્ટ્રને ઈદ મુબારકની શુભેચ્છા પાઠવી.
રમઝાન મહિનામાં ૩૦ દિવસના ઉપવાસ અને દુઆ કર્યા પછી, ઈદનો ચાંદ દેખાયો ત્યારે દેશભરમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો. ચાંદ દેખાયા કે તરત જ મસ્જિદોમાંથી જાહેરાતો કરવામાં આવી અને લોકોએ આકાશમાં ફટાકડા ફોડીને ખુશી વ્યક્ત કરી. લોકોના ચહેરા પપર ચમક અને લોકોએ એકબીજાને ગળે લગાવીને ઈદ મુબારકની શુભેચ્છા પાઠવી.
આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના દેશવાસીઓને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું,”ઈદ અલ-ફિત્રની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.” તેમણે કહ્યું, “આ દિવસ ભાઈચારો અને કરુણાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવે. દરેક વ્યક્તિ ખુશ અને સ્વસ્થ રહે.”
Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this day further brotherhood and kindness all around. May everyone be happy and healthy.
Eid Mubarak!
— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ઈદ અલ-ફિત્રના ખાસ અવસર પર રાષ્ટ્રને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક સંદેશમાં તેમણે તમામ નાગરિકોને, ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમુદાયના લોકોને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમના સંદેશમાં રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું કે ઈદનો તહેવાર આપણને આત્મસંયમ, સેવા અને અન્યોને મદદ કરવાનું શીખવે છે.
ईद-उल-फ़ित्र के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार एवं वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। आइए इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें।
— President of India (@rashtrapatibhvn) March 21, 2026
તેણીએ કહ્યું કે આ દિવસે આપણે જરૂરિયાતમંદ અને નિર્બળ લોકો પ્રત્યે કરુણા અને સહાય દર્શાવવી જોઈએ. મુર્મુએ દેશવાસીઓને આ પવિત્ર અવસરને ગ્રહણ કરવા અને સમાજ અને દેશને મજબૂત બનાવવાનો સંકલ્પ લેવા અપીલ કરી. રાષ્ટ્રપતિનો સંદેશ ઈદના અવસર પર ભાઈચારો અને એકતાનો સંદેશ આપે છે.
પીએમ મોદીએ પણ નવરોઝની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે દેશવાસીઓને નવરોઝના ખાસ પ્રસંગે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે આ શુભ પ્રસંગ દરેકના જીવનમાં ખુશી અને સમૃદ્ધિ લાવે. તેમના સંદેશમાં પીએમ મોદીએ કામના કરી કે આવનારું વર્ષ દરેક માટે સમૃદ્ધ રહે તેમની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થાય અને દરેક સ્વસ્થ રહે. તેમણે બધાને નવરોઝ મુબારકની શુભેચ્છા પાઠવી. નવરોઝ પારસી સમુદાયનો એક મુખ્ય તહેવાર છે, જેને નવા વર્ષની શરૂઆત તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકો શુભેચ્છાઓનું આદાન-પ્રદાન કરે છે અને શાંતિ અને ખુશી માટે પ્રાર્થના કરે છે.