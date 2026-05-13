મદરેસામાં પાકિસ્તાનના નિર્મિત પંખાથી વિવાદ, ફોટો વાઇરલ

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર પ્રદેશના કુશીનગર સ્થિત એક મદરેસા હાલના દિવસોમાં વિવાદોમાં ઘેરાઈ છે. કારણ છે ત્યાં લાગેલો સીલિંગ ફેન, જેને થોડા દિવસ પહેલાં મરામત માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ સામાન્ય સફેદ રંગનો પંખો હતો, પરંતુ તેના મોટર હાઉસિંગ પર લાગેલા લેબલ અને ઇન્ક્રેવિંગને કારણે વિવાદ ઊભો થયો છે. સોશિયલ મિડિયા પર ત્રણ દિવસ પહેલાં પંખાની તસવીર વાયરલ થઈ હતી, જેમાં તેના મોટર પર ‘Made in Pakistan’ (પાકિસ્તાનમાં બનાવાયેલું) લખેલું દેખાતું હતું.

તસવીર વાયરલ થતાં જ પોલીસે તરત તપાસ શરૂ કરી. તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે આખરે પાકિસ્તાનમાં બનેલો આ પંખો મદરેસા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો. પોલીસના જણાવ્યાનુસાર શક્યતા છે કે પંખાની મરામત કરનાર ઇલેક્ટ્રિશિયને તેના ઉપરના ભાગ પર આ નિશાન જોયું હોય અને ત્યાર બાદ તસવીર સોશિયલ મિડિયા પર શેર કરવામાં આવી હોય.

 મદરેસામાં દાનમાં આપવામાં આવ્યો હતો પંખો

કુશીનગરના સર્કલ ઓફિસર જયંત યાદવે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે મદરેસાના સંચાલક યુનુસ અન્સારીની પૂછપરછ કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ સીલિંગ ફેન એક સ્થાનિક રહેવાસીએ મદરેસાને દાનમાં આપ્યો હતો. અધિકારીએ જણાવ્યું કે પોલીસે તે સ્થાનિક વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેણે જણાવ્યું કે આ પંખો તેને તેના પુત્રે આપ્યો હતો, જે સાઉદી અરેબિયામાં રહે છે. ત્યાર બાદ વર્ષ 2023માં આ પંખો મદરેસાને દાનમાં આપવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે પંખો દાન કરનાર વ્યક્તિના પુત્રનો પણ સંપર્ક કર્યો. તેણે જણાવ્યું હતું કે તેણે વર્ષ 2020માં સાઉદી અરેબિયામાંથી આ પંખો ખરીદ્યો હતો અને પોતાના પિતાને મોકલી આપ્યો હતો. સીઓ જયંત યાદવે કહ્યું હતું કે તેણે પંખાની ખરીદીની રસીદની નકલ પણ શેર કરી છે. હાલમાં અમે દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને જરૂરી કસ્ટમ ડ્યુટી ભરવામાં આવી હતી કે નહીં તેની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.

