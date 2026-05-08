એક્ટર વિજયનું તામિલનાડુના CM બનવાનું નક્કી

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુમાં TVKપ્રમુખ વિજયના મુખ્ય મંત્રી બનવાનો રસ્તો હવે લગભગ સાફ થઈ ગયો છે. CPM, CPI અને VCK તેમને સમર્થન આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તામિલનાડુ વિધાનસભામાં 234 સભ્યોમાંથી TVK 108 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે, પરંતુ વિજય બે બેઠકો પરથી જીત્યા હોવાથી તેમને એક બેઠક છોડવી પડશે. તેથી તેમની પાર્ટી પાસે 107 બેઠકો જ રહેશે. કુલ સભ્યોની સંખ્યા 233 હોવા છતાં બહુમતી માટે 118નો આંકડો જરૂરી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં TVKને 11 ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર પડશે.
TVKને પહેલેથી જ કોંગ્રેસના પાંચ ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું હોવાનું કહેવાય છે અને હવે વધુ 6 ધારાસભ્યોની જરૂર છે. 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં CPM, CPI અને VCKએ 2-2 બેઠકો જીતી હતી. આ ત્રણેય પક્ષોના સમર્થનથી વિજય સરકાર બનાવી શકશે. આ પરિસ્થિતિમાં 59 બેઠકો જીતનાર DMK અને 47 બેઠકો જીતનાર AIADMK બંને વિરોધ પક્ષમાં બેસશે.
સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર CPM, CPI અને VCKએ વિજયને સમર્થન આપવાની તૈયારી દર્શાવી છે. જોકે ત્રણેય પક્ષોની બેઠક હજુ ચાલુ છે અને બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સૂત્રો મુજબ CPIની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને CPIએ પોતાના બે ધારાસભ્યોના સમર્થનનો પત્ર TVK નેતા CTR નિર્મલ કુમારને સોંપી દીધો છે.
🚨 BREAKING | CPI submits an unconditional letter of support to TVK for government formation in Tamil Nadu, backing Vijay for a stable, secular and democratic government. pic.twitter.com/ilvA4gdN7p
— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) May 8, 2026
આ રીતે વિજય માટે મુખ્ય મંત્રી બનવાનો રસ્તો પણ લગભગ સાફ થઈ ગયો છે. આ તમામ પાર્ટીઓના નેતાઓ આજે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર વિજયે આજે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત માટે સમય માગ્યો છે. જોકે રાજ્યપાલે હજુ સુધી તેમને મળવાનો સમય આપ્યો નથી.
આ સાથે જ એવી અટકળો પણ લગાવવામાં આવી રહી છે કે તામિલનાડુમાં વિજય જ મુખ્ય મંત્રી બની શકે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ તેમને મળેલું વિશાળ જનસમર્થન છે. ખાસ કરીને તામિલનાડુના યુવા મતદાતાઓએ આ વખતે TVKને સમર્થન આપ્યું છે.