પ્રખ્યાત કવિ બશીર બદ્રનું 91 વર્ષની વયે ભોપાલમાં નિધન

શાયરીની દુનિયામાં વધુ એક ખોટ પડી છે. મહાન શાયર બશીર બદ્ર (Bashir Badr Passes Away)નું અવસાન થયું. તેમણે 91 વર્ષની વયે ભોપાલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડિમેન્શિયા સામે લડી રહ્યા હતા. તેમના નિધનથી સાહિત્ય જગતમાં શોક છવાઈ ગયો છે. બશીર બદ્ર ઘણા દાયકાઓ સુધી મુશાયરાઓમાં ભાગ લેતા હતા અને તેમની અનોખી શાયરી અને શબ્દોની પસંદગી માટે લોકપ્રિય હતા.
પ્રખ્યાત ગીતકાર અને કવિ જાવેદ અખ્તરે પણ બશીર બદ્રના નિધન (Bashir Badr Passes Away)પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું કે, “ઉર્દૂ આજે વધુ ગરીબ બની ગઈ છે. અજોડ શાયર બશીર બદ્ર કાયમ માટે ચાલ્યા ગયા છે. તેમની શાયરી હંમેશા આપણી યાદોમાં તાજી રહેશે.”
બશીર બદ્ર (પૂરું નામ સૈયદ મોહમ્મદ બશીર) ઉર્દૂ સાહિત્યના ખૂબ જ લોકપ્રિય શાયર હતા. તેમનો જન્મ 15ફેબ્રુઆરી, 1935ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં થયો હતો. તેમણે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીમાંથી ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું અને ત્યાં જ પીએચડી પૂર્ણ કર્યું. બાદમાં, તેમણે તે જ યુનિવર્સિટીમાં ઉર્દૂના પ્રોફેસર તરીકે પણ સેવા આપી. બશીર બદ્ર તેમના સરળ, રોમેન્ટિક અને શક્તિશાળી ગઝલો માટે જાણીતા છે. તેમણે બોલચાલ અને સ્થાનિક શબ્દોનો સુંદર રીતે સમાવેશ કરીને ગઝલ લેખનને એક નવી ઓળખ આપી.
બશીર બદ્રના શેરો લાગણીઓના ઊંડા પ્રભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે
બશીર બદ્રને તેમની સરળ અને ભાવનાત્મક કવિતા માટે હંમેશા યાદ કરવામાં આવશે. તેમની ગઝલો પ્રેમ, એકલતા અને લાગણીઓને ઊંડાણપૂર્વક પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમના ઘણા શેર હજુ પણ લોકોના હોઠ પર છે અને ઘણીવાર વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર સાંભળવામાં આવે છે. એક પ્રખ્યાત શેરછે, “अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझ को चाहेगा?” બીજા શેરમાં લખ્યું છે,”आदमी की उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में, तुम देर नहीं करते बस्तियां जलाने में” ભારત સરકારે 1999 માં ઉર્દૂ સાહિત્ય અને ગઝલ લેખનમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ તેમને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કર્યા હતા.
મુખ્યમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે પણ ડૉ. બશીર બદ્રના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું,”પ્રખ્યાત શાયર ડૉ. બશીર બદ્ર, જેમને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમનું અવસાન થયું, તેમને મારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ! મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવાર સાથે છે. તેમના લખાણો દ્વારા, તેમણે સંવેદનશીલતા, સ્નેહ અને માનવતા સાથે જીવેલા જીવનનો ઉપદેશ આપ્યો.તેમના શેર જીવનને વધુ સરળ બનાવવા માટે ટિપ્સ આપે છે.ભગવાન દિવંગતને શાંતિ આપે અને તેમના પરિવાર અને ચાહકોને આ ખોટ સહન કરવાની શક્તિ આપે.”