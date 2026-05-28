LRD ભરતીને લઈને સારા સમાચાર, લેખિત પરીક્ષાની તારીખ જાહેર

ગુજરાત પોલીસ દળમાં જોડાઈને વતન સેવા કરવાનું સપનું જોતા અને લાંબા સમયથી તડામાર તૈયારીઓ કરી રહેલા રાજ્યના લાખો યુવાનો માટે એક અત્યંત મહત્વના અને આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત બીજા અને સૌથી નિર્ણાયક તબક્કા સમાન લેખિત પરીક્ષાની સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કાની શારીરિક યોગ્યતા કસોટી સફળતાપૂર્વક પાસ કરનારા તમામ લાયક ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા આગામી 14 જૂન, 2026ના રોજ યોજવામાં આવશે. બોર્ડની આ જાહેરાત સાથે જ ઉમેદવારોની લાંબી આતુરતાનો અંત આવ્યો છે.
6 જૂનથી ઓજસ (OJAS) પોર્ટલ પરથી મળશે કોલલેટર
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડના સત્તાવાર જાહેરનામા ક્રમાંક GPRB/202526/1 અંતર્ગત બહાર પાડવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, લેખિત પરીક્ષા માટે પાત્ર ઠરેલા ઉમેદવારો પોતાની હોલ ટિકિટ એટલે કે પ્રવેશપત્ર આગામી6 જૂન, 2026થી ઓનલાઈન મેળવી શકશે. ઉમેદવારોએ આ માટે રાજ્ય સરકારના અધિકૃત પોર્ટલ ‘ઓજસ’ (https://ojas.gujarat.gov.in) પર જઈને પોતાની વિગતો સબમિટ કરીને કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે. ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારોને છેલ્લી ઘડીની અફરાતફરીથી બચવા માટે સમયસર કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી લેવા અને તેમાં દર્શાવેલી પરીક્ષા કેન્દ્ર, સમય અને નિયમો અંગેની તમામ જરૂરી સૂચનાઓ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવા ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે.
નિર્ણાયક તબક્કા તરફ વધતી ભરતી પ્રક્રિયા
ઉલ્લેખનીય છે કે લોકરક્ષક દળ (LRD) ની આ વ્યાપક ભરતી માટે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લાખોની સંખ્યામાં આશાસ્પદ યુવા ભાઈ-બહેનોએ ઉત્સાહભેર ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરી હતી. ખાખી વર્દી મેળવવાના આ જંગમાં પ્રથમ તબક્કાની કઠિન શારીરિક કસોટીઓ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને હવે મેરિટ લિસ્ટ નક્કી કરનારી આ લેખિત પરીક્ષા આગામી મહિને યોજાવા જઈ રહી છે. પરીક્ષાની સત્તાવાર કટોકટી જાહેર થતાં જ રાજ્યભરના લાયબ્રેરીઓ અને રીડિંગ રૂમ્સમાં રાત-દિવસ એક કરતા ઉમેદવારોમાં એક નવો ઉત્સાહ અને તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવાની મથામણ તેજ બની ગઈ છે.