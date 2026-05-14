વીડી સતીશન કેરળના નવા CM બનશેઃ કોંગ્રેસનું એલાન

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રમાં 10 દિવસ સુધી ચાલેલી ભારે ચર્ચા અને વિચારવિમર્શ બાદ આખરે કોંગ્રેસે કેરળના નવા મુખ્ય મંત્રી તરીકે વી ડી સતીશન (VD Satheesan)ના નામની જાહેરાત કરી છે. વિધાનસભા ચૂંટણીનાં પરિણામો આવ્યા પછી મુખ્ય મંત્રીપદ માટે વીડી સતીશન અને કોંગ્રેસના સંગઠન મહાસચિવ કે. સી. વેણુગોપાલ (KC Venugopal) વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા ચાલી રહી હતી. ગુરુવારે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં મુકલ વાસનિક, દીપા દાસમુનશી અને અજય માખને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ જાહેરાત કરી હતી.
કોચી નજીક આવેલા નેટ્ટુર ગામમાં જન્મેલા વીડી સતીશનનો પરિવાર લાંબા સમયથી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલો રહ્યો છે. વકીલ અને સામાજિક કાર્યકર તરીકે કારકિર્દીની શરૂઆત કર્યા બાદ તેમણે કેરળ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન મારફતે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને કોંગ્રેસમાં પોતાની મજબૂત ઓળખ બનાવી હતી. તેઓ તેજસ્વી પ્રવક્તા અને રસ્તા પર સંઘર્ષમય રાજકારણ માટે જાણીતા છે. સતીશન વર્ષ 2001થી પરવુર વિધાનસભા બેઠક પરથી સતત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ રહ્યા છે. 61 વર્ષીય સતીશન અગાઉ કેરળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ વ્યવસાયે વકીલ છે.
જોકે કેરળ કોંગ્રેસના મોટા ભાગના ધારાસભ્યોની પ્રથમ પસંદગી કેસી વેણુગોપાલ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ રાહુલ ગાંધીએ વિધાનમંડળ પક્ષના નેતા તરીકે વીડી સતીશનના નામ પર અંતિમ મંજૂરી આપી હતી. કેરળમાં કોંગ્રેસની આગેવાનીવાળા યુડીએફે કોઈ મુખ્ય મંત્રી ચહેરા વગર ચૂંટણી લડી હતી, છતાં છેલ્લાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન એલડીએફ સરકાર વિરુદ્ધ અનેક મુદ્દાઓ પર સતીશને માર્ગ આંદોલનોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમણે એલડીએફ સામે લોકોમાં રહેલા અસંતોષને રાજકીય રીતે મજબૂત રીતે રજૂ કર્યો હતો.
కేరళ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా "వి.డి సతీషణ్"
— Congress for Telangana (@Congress4TS) May 14, 2026
સતીશને પોતાને પિનારાઈ વિજયન (Pinarayi Vijayan)ના મુખ્ય પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે રજૂ કર્યા હતા. તેમના સમર્થકોનું માનવું હતું કે આટલા મોટા જનાદેશ પછી તેમને મુખ્ય મંત્રી પદથી દૂર રાખવાથી તળિયાના કાર્યકરોનું મનોબળ ઘટી શકે છે. સતીશન કેરળના મધ્યમવર્ગ, નાગરિક સમાજ અને યુવા કોંગ્રેસ સમર્થકો વચ્ચે ખૂબ સક્રિય અને લોકપ્રિય માનવામાં આવે છે. જૂથબાજીથી દૂર રહી તેમણે પાર્ટીને એક મંચ પર લાવવામાં અને 10 વર્ષ બાદ એલડીએફને સત્તાથી દૂર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.