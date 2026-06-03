10,000થી વધુ બાળકોને ક્લબફૂટની મફત સારવાર

કાનપુર: બાળકોમાં જન્મજાત જોવા મળતી વિકલાંગતા ‘ક્લબફૂટ’ (પગ અંદરની તરફ વળેલા હોવા)ની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે અદાણી ફાઉન્ડેશન અને અનુષ્કા ફાઉન્ડેશને હાથ મિલાવ્યા. વિશ્વ ક્લબફૂટ દિવસ નિમિત્તે જાહેર કરાયેલી આ ત્રણ વર્ષની પહેલ અંતર્ગત દેશના પાંચ રાજ્યો (ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ પ્રદેશ)ના ૬૧ જિલ્લાઓમાં ૧૦,૦૦૦થી વધુ પ્રભાવિત બાળકોને સમયસર અને ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર પૂરી પાડવામાં આવશે.આ પ્રોજેક્ટનું ઔપચારિક મંગલાચરણ ઉત્તરપ્રદેશના કાનપુર સ્થિત માન્યાવર કાંશીરામ સંયુક્ત ચિકિત્સાાલય ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન (NHM)ના સહયોગથી ચાલનારા આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૬૭ ક્લબફૂટ ક્લિનિક્સને મજબૂત કરવામાં આવશે અને ૩૦,૦૦૦થી વધુ ફ્રન્ટલાઇન આરોગ્ય કર્મચારીઓને વહેલા નિદાન માટે તાલીમ અપાશે.
નેતૃત્વના મુખ્ય વિચારો
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ડૉ. પ્રીતિ અદાણી (ચેરપર્સન, અદાણી ફાઉન્ડેશન): “કોઈપણ બાળક ક્લબફૂટ જેવી સારવારપાત્ર બીમારીના કારણે જીવનમાં પાછળ ન રહેવું જોઈએ. વહેલા નિદાનથી આ બીમારી સંપૂર્ણ મટી શકે છે અને અમારો ધ્યેય બાળકોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે.”
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દીપક પ્રેમનારાયણ (સ્થાપક, અનુષ્કા ફાઉન્ડેશન): “અદાણી ફાઉન્ડેશન સાથેની આ ભાગીદારીથી પાંચ રાજ્યોમાં સારવારનો વ્યાપ વધશે અને અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે ક્લબફૂટ બાળકોની ગતિશીલતામાં આજીવન અવરોધ ન બને.”
નોંધનીય છે કે ભારતમાં દર વર્ષે આશરે ૩૩,૦૦૦ બાળકો ક્લબફૂટ સાથે જન્મે છે, જેમાંથી સૌથી વધુ ૬,૦૦૦ બાળકો ઉત્તરપ્રદેશમાં હોય છે. આ પહેલ વૈશ્વિક સ્તરે માન્ય ‘પોન્સેટી પદ્ધતિ’ દ્વારા બાળકોના પગને ઓપરેશન વિના સાજા કરવાનું કામ કરશે, જેથી ગરીબ અને વંચિત પરિવારોના બાળકોને નવું જીવન મળી શકશે.