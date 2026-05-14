BRICS: વૈશ્વિક સ્થિરતા માટે મહત્વપૂર્ણ – વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકર

બ્રિક્સ (BRICS) વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં બોલતા, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે (S. Jaishankar) જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં 80 થી વધુ બ્રિક્સ બેઠકો દ્વારા સભ્ય દેશો વચ્ચે સહયોગ અને સંવાદ મજબૂત બન્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અધ્યક્ષ દેશ તરીકે ભારત બ્રિક્સને વધુ સમાવિષ્ટ અને સહકારી બનાવવા માટે ભાગીદાર દેશો સાથે સતત સંપર્કમાં છે.

જયશંકરે કહ્યું કે બ્રિક્સની વર્તમાન ગતિ પર નિર્માણ કરવાની જરૂર છે અને ભારત, અધ્યક્ષ દેશ તરીકે, વધુ સમાવિષ્ટ અને સહકારી બ્રિક્સ (BRICKS) માળખાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભાગીદાર દેશો સાથે સતત વાતચીત કરી રહ્યું છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બ્રિક્સ (BRICKS)ના સુગમ કાર્ય અને વધુ પ્રગતિ માટે, નવા સભ્ય દેશો સંગઠનની અંદર વિવિધ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર થયેલી સર્વસંમતિને સંપૂર્ણપણે સમજે અને સમર્થન આપે તે જરૂરી છે.

વિદેશ મંત્રીએ જણાવ્યું કે વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં બ્રિક્સ દેશોની ભૂમિકા પહેલા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે આ બેઠક વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક વિકાસ પર ચિંતન કરવાની એક મહત્વપૂર્ણ તક છે. જયશંકરે નોંધ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો હાલમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અને અનિશ્ચિતતાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ચાલુ સંઘર્ષો, આર્થિક અસ્થિરતા અને વેપાર અને ટેકનોલોજી સંબંધિત પડકારો વૈશ્વિક પરિદૃશ્યને અસર કરી રહ્યા છે.

તેમણે નોંધ્યું કે ઉભરતા બજારો અને વિકાસશીલ દેશોમાં અપેક્ષા વધી રહી છે કે બ્રિક્સ વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં સ્થિરતા લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. વિદેશ મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે બદલાતી દુનિયામાં બહુપક્ષીય સહયોગ અને સંવાદને મજબૂત બનાવવો જરૂરી છે.

