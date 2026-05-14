CM સુભેન્દુ અધિકારીએ ધારાસભ્ય બનેલા કલાકારોને સોંપી ખાસ જવાબદારી

પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી સુભેન્દુ અધિકારી (CM Suvendu Adhikari) બંગાળી સિનેમામાં પરિવર્તન લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. રૂપા ગાંગુલી સહિત ભાજપના અભિનેતા-ધારાસભ્યોને મુખ્યમંત્રીએ કેટલીક સૂચનાઓ આપી છે તજે ખરેખર જાણવા જેવી છે.
પશ્ચિમ બંગાળ (West Bengal) ના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સુભેન્દુ અધિકારી(CM Suvendu Adhikari)એ તાત્કાલિક પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. આ સંદર્ભમાં મુખ્યમંત્રીએ ભાજપના ધારાસભ્ય બનેલા ત્રણ અભિનેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી. તેમણે બંગાળી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ભયમુક્ત કાર્યકારી વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા અને પારદર્શિતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પહેલ કરવા વિનંતી કરી.
બેઠકમાં કલાકારોને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ભાજપના એક વરિષ્ઠ નેતાએ બેઠકની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે ભાજપના ધારાસભ્યો રૂપા ગાંગુલી, રુદ્રનીલ ઘોષ અને હિરણ ચેટર્જી હાજર હતા. મુખ્યમંત્રીએ તેમને ટોલીવુડ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સુધારાઓની દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી સોંપી છે.
મુખ્યમંત્રીનો આ નિર્દેશ ટીએમસી સરકારની નજીકના કેટલાક વ્યક્તિઓ દ્વારા લાંબા સમયથી ઉદ્યોગ પર નિયંત્રણ હોવાના આરોપો વચ્ચે આવ્યો છે. ટીએમસી શાસન પર ઘણીવાર ઉદ્યોગને નિયંત્રિત કરવાનો અને મનસ્વી રીતે કામ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવતો હતો. બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ઉદ્યોગના કામકાજમાં ખલેલ પહોંચાડવાના આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકાય છે.
ભાજપ સરકાર સિન્ડિકેટ શાસનનો અંત લાવવાના પ્રયાસો
નવી સરકારનું આ પગલું ટોલીવુડમાં કથિત સિન્ડિકેટ શાસનનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ છે. તેની સ્થાપના બંગાળના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને ટેકનિશિયન ગિલ્ડના પ્રમુખ સ્વરૂપ બિસ્વાસના ભાઈ દ્વારા પારદર્શક અને વ્યાવસાયિક વાતાવરણ ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી સુભેન્દુ અધિકારી(CM Suvendu Adhikari)એ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે રાજ્યના ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સારું અને સ્વસ્થ વાતાવરણ સ્થાપિત કરવા માટે તમામ હિસ્સેદારોએ ડર્યા વિના કામ કરવું જોઈએ.