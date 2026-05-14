ક્યુબામાં ડીઝલ,પેટ્રોલ ખતમઃ સરકારે જાહેર કર્યું બ્લેકઆઉટ

નવી દિલ્હીઃ ક્યુબા હાલમાં ગંભીર ઊર્જા સંકટોમાંથી એકનો સામનો કરી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ બની ગઈ છે કે દેશના ઊર્જા મંત્રીએ ખુદ સ્વીકાર્યું છે કે હવે ક્યુબા પાસે ડીઝલ અને ફ્યુઅલ ઓઇલ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ચૂક્યું છે. રાજધાની હવાના (Havana)માં લોકો દરરોજ 20થી 22 કલાક સુધી અંધારામાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે. વીજળી, ખોરાક, દવાઓ અને પરિવહન જેવી આવશ્યક સેવાઓ પર ગંભીર અસર પડી રહી છે. ક્યુબા સરકાર આ માટે મોટા પ્રમાણમાં અમેરિકન પ્રતિબંધો અને ઇંધણ નાકાબંધીને જવાબદાર ગણાવી રહી છે, જ્યારે પરિસ્થિતિ સતત વધુ ગંભીર બની રહી છે.

ક્યુબાની હાલત

અહેવાલ મુજબ ક્યુબાના ઊર્જા અને ખનન મંત્રી વિસેન્ટ ડે લાઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ડીઝલ અને ફ્યુઅલ ઓઇલ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગયું છે. તેમણે સરકારી મિડિયાને કહ્યું હતું કે અમારી પાસે ફ્યુઅલ ઓઇલ બિલકુલ નથી અને ડીઝલ પણ જરાય બાકી નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે દેશની વીજળી વ્યવસ્થા “ગંભીર સ્થિતિ”માં પહોંચી ગઈ છે અને “અમારી પાસે કોઈ રિઝર્વ પણ નથી. ઊર્જા મંત્રીના જણાવ્યાનુસાર આ અઠવાડિયે અને ગયા અઠવાડિયે હવાનામાં વીજળી કપાત ખૂબ વધી ગઈ છે. ઘણા વિસ્તારોમાં લોકો દરરોજ 20થી 22 કલાક સુધી વીજળી વગર રહેવા મજબૂર છે. પહેલેથી જ ખોરાક, ઇંધણ અને દવાઓની અછતનો સામનો કરી રહેલા લોકો માટે આ મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ છે.

કારણ શું છે?

ઊર્જા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન નાકાબંધી હોવા છતાં ક્યુબા સતત ઇંધણ આયાત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. પરંતુ અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક તેલ અને પરિવહન ખર્ચ વધી ગયો છે, જેને કારણે મુશ્કેલીઓ વધુ વધી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ક્યુબા કોઈ પણ એવા દેશ પાસેથી ઓઇલ ખરીદવા તૈયાર છે, જે અમને ઇંધણ વેચવા ઇચ્છે છે. અહેવાલ મુજબ અગાઉ ક્યુબાને ઓઇલ મોકલતા મુખ્ય દેશો મેક્સિકો, અને વેનેઝુએલાએ જાન્યુઆરી, 2026 પછીથી ક્યુબાને ઇંધણ મોકલવાનું બંધ કરી દીધું છે. તેનું કારણ ટ્રેમ્પનો તે આદેશ ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં ક્યુબાને ઇંધણ મોકલનારા દેશો પર ટેરિફ લગાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR