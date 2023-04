સ્ટોક માર્કેટ : ભારતીય શેરબજાર મામૂલી વધારા સાથે બંધ

સપ્તાહના પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસે ભારતીય શેરબજાર મામૂલી વધારા સાથે બંધ થયું હતું. બેન્કિંગ શેરોમાં ઘટાડાને કારણે બજાર દબાણ હેઠળ હતું. પરંતુ આઈટી, એનર્જી, ઓટો સેક્ટરના શેરોમાં રોકાણકારો તરફથી ખરીદી જોવા મળી હતી. આજના કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 13.54 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 59,846 પર અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 25 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17,624 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો.

— Press Trust of India (@PTI_News) April 10, 2023