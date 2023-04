અમૃતપાલના મિત્ર પપ્પલપ્રીતની હોશિયારપુરમાંથી ધરપકડ

પંજાબ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ખાલિસ્તાની સમર્થક અમૃતપાલ સિંહના નજીકના પપ્પલપ્રીત સિંહની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. અમૃતપાલ સિંહ 18 માર્ચથી ફરાર છે, જેની પંજાબ બહાર અન્ય રાજ્યોમાં શોધ ચાલી રહી છે.

Pro-Khalistani sympathiser Amritpal Singh's aide Papalpreet Singh arrested from Hoshiarpur in an operation conducted by Punjab Police and its counter-intelligence unit: Sources pic.twitter.com/viDBYofrNd

— ANI (@ANI) April 10, 2023