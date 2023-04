પવારનો વિરોધ ફરી એકવાર વિપક્ષી એકતાને તોડશે !

નેશનલ કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા અને વરિષ્ઠ નેતા શરદ પવારે ફરી એકવાર વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહેલા મુદ્દા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. વાસ્તવમાં, વિપક્ષ દ્વારા શાસક નેતાઓની ડિગ્રી (PM મોદી ડિગ્રી રો)ને લઈને પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. શરદ પવારે તેની ટીકા કરી છે અને કહ્યું છે કે આ કોઈ મુદ્દો નથી અને નેતાઓ તેના પર પોતાનો સમય બગાડે છે. તેમણે કહ્યું કે દેશ ઘણી મુશ્કેલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં તેમના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અગાઉ, શરદ પવારે પણ અદાણી કેસ પર વિપક્ષના વલણની ટીકા કરી હતી અને જેપીસીની માંગને ફગાવી દીધી હતી.

Should anyone’s educational degree be a political issue in the country when we are facing unemployment, law & order and inflation? Today, differences are being created among people in the name of religion and caste. Crops have been destroyed due to unseasonal rains in… pic.twitter.com/LLClj6rPSh

