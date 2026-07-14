વકફ બોર્ડમાં રામ મંદિર કરતાં પણ વધુ રૂપિયાનું કૌભાંડઃ મૌલાનાનો આરોપ

નવી દિલ્હીઃ રામ મંદિર દાનનો મુદ્દો હાલમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એ દરમિયાન ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ જમાતના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મૌલાના શહાબુદ્દીન રઝવી બરેલવીએ દાવો કર્યો છે કે જો વકફ સંપત્તિઓની યોગ્ય અને પારદર્શક તપાસ કરવામાં આવે તો લોકો રામ મંદિર દાન મામલો ભૂલી જશે. તેમના જણાવ્યા મુજબ વકફ સંપત્તિઓની તપાસથી અબજો રૂપિયાનું કૌભાંડો બહાર આવી શકે છે. મૌલાના શહાબુદ્દીને જણાવ્યું હતું કે તેમણે સુન્ની અને શિયા વકફ બોર્ડોની તપાસ માટે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી યોગી આદિત્યનાથને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સમાજવાદી પાર્ટીની સરકાર દરમિયાન તેના સભ્યોએ વકફની જમીનોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે સમાજવાદી પાર્ટીના ચારેય કાર્યકાળ દરમિયાન અલ્પસંખ્યક કલ્યાણ અને વકફ વિભાગ સતત આઝમ ખાન પાસે રહ્યો હતો. તેમના કહેવા મુજબ આઝમ ખાને પોતાના નજીકના સાથીદારોને વકફ બોર્ડના અધ્યક્ષ અને સભ્યો તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. આ સભ્યો અને કેટલાક અધિકારીઓએ જમીન માફિયા અને બિલ્ડરો સાથે મળીને કરોડો રૂપિયાની કિંમત ધરાવતી જમીનો બહુ ઓછી કિંમતે વેચી દીધી હતી.
શિયા ધર્મગુરુ સૈયદ સૈફ અબ્બાસે પણ તપાસની માગ કરી
શિયા ધર્મગુરુ સૈયદ સૈફ અબ્બાસે પણ વકફ બોર્ડની તપાસની માગ ઉઠાવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર પાસે વારંવાર માગ કરવામાં આવી હોવા છતાં હજુ સુધી તપાસ કેમ શરૂ કરવામાં આવી નથી તે સમજાતું નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે તપાસ સંપૂર્ણ પારદર્શિતા સાથે થવી જોઈએ અને જે કોઈ દોષિત સાબિત થાય તેના સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. દોષિતોને કોઈ પણ પ્રકારની રાહત આપવામાં ન આવવી જોઈએ.
વકફની જમીનોથી કરોડો રૂપિયાનો વેપાર
મૌલાનાએ જણાવ્યું હતું કે તેમના કહેવા મુજબ વકફની જમીનો ગરીબ મુસ્લિમો, મહિલાઓ, બાળકો, જરૂરિયાતમંદો અને નિરાધાર લોકોની મદદ માટે દાનમાં આપવામાં આવી હતી. આ જમીનોમાંથી થતી આવકનો ઉપયોગ આવા લોકોના કલ્યાણ માટે થવો જોઈએ હતો, પરંતુ એવું થઈ રહ્યું નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આજે પણ ઘણા ગરીબ મુસ્લિમો ભિક્ષા માગવા માટે મજબૂર છે, જ્યારે વકફની જમીનોમાંથી કેટલાક લોકો કરોડો રૂપિયાનો વેપાર કરીને લાભ મેળવી રહ્યા છે.