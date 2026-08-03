૭.૩૮ લાખ લેગો બ્રિક્સથી બનાવ્યું વિશાળ મોઝેક, ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ

અમદાવાદ: ભારતના અગ્રણી લિગો (LEGO) આર્ટિસ્ટ, ૩૮ વર્ષીય રિતમ ભટ્ટનાગરે ૭.૩૮ લાખથી વધુ લિગો બ્રિક્સનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વના સૌથી મોટા લિગો મોઝેક (Largest LEGO Mosaic) માટે ‘ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ’ (Guinness World Records) પોતાના નામે કર્યો છે. લગભગ ૨,૧૬૦ કલાક (૩૦ દિવસ)ની અથાગ મહેનત બાદ આ વિશાળ આર્ટ ઇન્સ્ટોલેશન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ સિદ્ધિ મુંબઈ ખાતે ગ્લાસગો પબ્લિક વ્યુઈંગ અને મુંબઈના પ્રથમ ઓફિશિયલ લિગો સ્ટોરના લોન્ચિંગ દરમિયાન સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
🏙️ મુંબઈની વિવિધતા દર્શાવતો પંચમુખી ક્યુબ
આ કળાકૃતિને પાંચ બાજુ ધરાવતા ક્યુબ (Five-sided Cube) સ્વરૂપે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેની દરેક બાજુ મુંબઈના સાંસ્કૃતિક અને રોજિંદા જીવનના વિવિધ પાસાઓને રજૂ કરે છે. તેમાં શહેરની સ્કાયલાઇન, કોસ્ટલાઇન, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી (બૉલીવુડ), લોકલ ટ્રેન અને મુંબઈકરોની દિનચર્યા જેવા વિષયોને આવરી લેવાયા છે.
🛠️ લોજિસ્ટિક્સનો પડકાર
આ આર્ટવર્કનું નિર્માણ અમદાવાદ ખાતે આવેલી રિતમની વર્કશોપમાં ૩૦ દિવસ દરમિયાન થયું હતું. આ વિશાળ સ્ટ્રક્ચરને સુરક્ષિત રીતે મુંબઈ સુધી પહોંચાડવું એ ભારે ચોમાસાની ઋતુમાં એક મોટો સંગઠનાત્મક પડકાર હતો.
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૧૦૦થી વધુ સ્વયંસેવકો: આ પ્રોજેક્ટમાં ગિનિસ રેકોર્ડની સમયમર્યાદામાં કામ પૂરું કરવા માટે ૧૦૦થી વધુ વોલન્ટિયર્સે ભાગ લીધો હતો.
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૪૦ જુદા જુદા રંગો: મોઝેકમાં ૪૦ જેટલા કલરની લિગો બ્રિક્સનો ઉપયોગ કરાયો હતો, જેમાં મિલિમીટર લેવલની ચોકસાઈ રાખવી અનિવાર્ય હતી.
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અણધાર્યા વિલંબ સામે ઉકેલ: કાળા રંગની બ્રિક્સનું શિપમેન્ટ મોડું થવા છતાં ટીમે અન્ય ભાગોનું નિર્માણ ચાલુ રાખ્યું અને બાદમાં સુધારો કર્યો.
🎨 ભારતમાં લેગો આર્ટનો વધતો ક્રેઝ
લિગોને હવે માત્ર બાળકોના રમકડા તરીકે નહીં પરંતુ આર્ટ, ડિઝાઇન અને એન્જિનિયરિંગના શક્તિશાળી માધ્યમ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. ૩૮ વર્ષીય રિતમ ભટ્ટનાગરે આ અંગે જણાવ્યું કે, “આ રેકોર્ડ માત્ર મારો નથી, પરંતુ ૧૦૦થી વધુ લોકોની ધીરજ, ચોકસાઈ અને એકસાથે મળીને કઈંક નવું કરવાની સૈયારી ભાવનાનું પરિણામ છે.”