‘ફુંસુક વાંગડુને મરવા ન દેતા’, 3 ઇડિયટ્સના અભિનેતાએ લોકોને કરી અપીલ

‘3 ઇડિયટ્સ’ ફેમ અભિનેતા ઓમી વૈદ્ય(ચતુરનું પાત્ર ભજવનાર)એ ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના બગડતા સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને લોકોને ફુંસુક વાંગડુને બચાવવા માટે ભાવનાત્મક અપીલ કરી. તેમણે એક ભાવનાત્મક વિડિઓ શેર કર્યો, જે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સુપરહિટ બોલિવૂડ ફિલ્મ ‘3 ઇડિયટ્સ’માં ‘ચતુર રામલિંગમ’ના યાદગાર પાત્ર માટે જાણીતા અભિનેતા ઓમી વૈદ્યએ લદ્દાખના પ્રખ્યાત શિક્ષણ સુધારક અને પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો છે. સોનમ વાંગચુક હાલમાં દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ પર છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવનાત્મક વીડિયો શેર કરતા ઓમી વૈદ્યએ લોકોને યાદ અપાવ્યું કે ફિલ્મ ‘3 ઇડિયટ્સ’માં આમિર ખાનનું ફુંસુક વાંગડુનું પાત્ર વાસ્તવિક જીવનમાં સોનમ વાંગચુકથી પ્રેરિત હતું. તેમણે જનતા અને મીડિયાને વાંગચુકના બગડતા સ્વાસ્થ્ય અને તેમની માંગણીઓ પર ગંભીર ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી. ઓમી વૈદ્ય પહેલા, પીઢ અભિનેતા પ્રકાશ રાજે પણ સોનમ વાંગચુકના આંદોલનને ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો હતો.
હું નથી ઇચ્છતો કે ફુનસુખ વાંગડુ મરે: ઓમી વૈદ્ય
મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં ઓમી વૈદ્યએ ફિલ્મ જેવી જ શૈલીમાં ‘3 ઇડિયટ્સ’ના ચતુર તરીકે પોતાનો પરિચય આપ્યો. ખૂબ જ સંવેદનશીલ સ્વરમાં તેમણે કહ્યું,”હું નથી ઇચ્છતો કે ફુંસુક વાંગડુ મરે.” સોનમ વાંગચુક સાથેની તેમની અંગત મુલાકાતને યાદ કરતા ઓમીએ તેમને ખૂબ જ નમ્ર અને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે કહ્યું, ‘શું તમે જાણો છો કે 3 ઇડિયટ્સના ફુંસુક વાંગડુ વાસ્તવમાં લદ્દાખના વાસ્તવિક જીવનના એન્જિનિયર, સંશોધક, શિક્ષક અને સમાજ સુધારક સોનમ વાંગચુક પર આધારિત છે? હું આ અદ્ભુત માણસને મળ્યો છું. તે ખરેખર ખૂબ જ રસપ્રદ અને મહાન માણસ છે.’
અભિનેતાએ ભૂખ હડતાળને કારણે સોનમ વાંગચુકના બગડતા સ્વાસ્થ્ય અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે લાંબા સમય સુધી ખોરાકથી દૂર રહેવાને કારણે વાંગચુકનું બ્લડ સુગર લેવલ ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયું હતું.ઓમીએ મીડિયા પર પણ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું,”મને ખબર નથી કે તમારી પાસે આ વિશે કોઈ માહિતી છે કે નહીં.મને ખબર પણ નથી કે આપણું મીડિયા આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ મુદ્દાને આવરી રહ્યું છે કે નહીં, પરંતુ તે આપણા બધા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ગંભીર બાબત છે.”
રોજિંદા વ્યસ્તતામાંથી સમય કાઢવાની ભાવનાત્મક અપીલ
ઓમીએ સામાન્ય લોકોની રોજિંદી વ્યસ્તતાને સ્વીકારી અને તેમને આ મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય મુદ્દા માટે થોડી ક્ષણો ફાળવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું,”આપણે બધા સામાન્ય લોકો છીએ, નવા ઓફિસ પ્રોજેક્ટ્સ, કામના દબાણ અને ઘરની જવાબદારીઓમાં એટલા વ્યસ્ત છીએ કે આપણે ઘણીવાર આ મહત્વપૂર્ણ સામાજિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવામાં નિષ્ફળ જઈએ છીએ.પરંતુ હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે એક સેકન્ડ માટે થોભો, તમારા વ્યસ્ત સમયપત્રકને બાજુ પર રાખો અને જુઓ કે જંતર મંતર પર શું થઈ રહ્યું છે. જો તમે તેમની માંગણીઓ સમજો છો, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ લડાઈ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે.” તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે તેઓ આ મુદ્દો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરે અને સરકાર સુધી તેમનો અવાજ પહોંચાડે.
સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનું મુખ્ય કારણ
લદ્દાખના જાણીતા શિક્ષણ સુધારક અને પર્યાવરણવાદી સોનામ વાંગચુક ઘણા સમયથી વિવિધ સામાજિક અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેઓ 28 જૂનથી દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે એક મોટા વિરોધમાં જોડાયા છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં આ આંદોલન શરૂઆતમાં મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEETમાં ગંભીર અનિયમિતતાઓ અને કથિત છેતરપિંડીના વિરોધમાં શરૂ થયું હતું, અને હવે 24 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહ્યું છે. આ સંદર્ભમાં પોતાની માંગણીઓ પર અડગ રહેલા વાંગચુક ભૂખ હડતાળ પર છે, જેને હવે બોલિવૂડ અને કલા જગત તરફથી નોંધપાત્ર સમર્થન મળ્યું છે.
ઓમી વૈદ્ય હવે ક્યાં છે અને તે શું કરી રહ્યા છે?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કરનાર ઓમી વૈદ્ય મરાઠી ફિલ્મોમાં ખૂબ સક્રિય છે. તે છેલ્લે એમેઝોન પ્રાઇમ પર રિલીઝ થયેલી “આઈચા ગાવત મરાઠી હોલ” માં જોવા મળ્યો હતો.