નસીરુદ્દીન શાહે લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કેમ કર્યો?

‘મૈં વાપસ આઉંગા’ ના 50 દિવસ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે ફિલ્મના અભિનેતા નસીરુદ્દીન શાહે જણાવ્યું છે કે તેમણે લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કેમ કર્યો?
76 વર્ષની ઉંમરે નસીરુદ્દીન શાહ તેમના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ “મૈં વાપસ આઉંગા” માં તેમના અભિનય માટે પીઢ અભિનેતાને પ્રશંસા મળી રહી છે, જેણે બોક્સ ઓફિસ પર પણ સારો દેખાવ કર્યો હતો. આ દરમિયાન અભિનેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમનો અભિનય છોડવાનો કોઈ ઇરાદો નથી.
નસીરુદ્દીન શાહે લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડનો ઇનકાર કર્યો
ફિલ્મ ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ની ઉજવણી માટે ટીમે એક સક્સેસ પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ રોમેન્ટિક ફિલ્મ ઘણા વર્ષોમાં ઇમ્તિયાઝની પહેલી બોક્સ ઓફિસ સફળતા હતી. સક્સેસ પાર્ટીમાં, નસીરુદ્દીન શાહે ફિલ્મની સફળતા અને તેમની કારકિર્દીની સફર વિશે વાત કરી.
તેમણે કહ્યું,’તાજેતરમાં, મને ઘણા લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ ઓફર કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ મેં તેમને નકારી કાઢ્યા છે. લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ એટલે કે તમારું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. મારો અભિનય છોડવાનો કોઈ ઇરાદો નથી, અને તેથી જ હું આ એવોર્ડ સ્વીકારી રહ્યો નથી. મને નથી લાગતું કે મારું કામ પૂર્ણ થયું છે.
અભિનેતાએ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
બહુવિધ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા નસીરુદ્દીન શાહે ‘મૈં વાપસ આઉંગા’ને બતાવેલા પ્રેમ બદલ દર્શકોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું,’હું આ ફિલ્મનો ભાગ બનવા બદલ મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું અને મને તેનો ખૂબ ગર્વ છે. તમારા બધાના સમર્થન બદલ આભાર.’
નસીરુદ્દીન શાહે 1970ના દાયકાના મધ્યમાં સમાંતર સિનેમામાં પોતાની અભિનય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે ફિલ્મ ‘હમ પાંચ’થી મુખ્ય પ્રવાહના બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો. 1980ના દાયકામાં તેમણે ‘કર્મા’,’જલવા’અને ‘માલામાલ’ જેવી ફિલ્મોથી બોક્સ ઓફિસ પર સફળતા મેળવી. તેમણે 1979માં ‘સ્પર્શ’અને 1984માં ‘પાર’ માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર અને 2005માં ‘ઇકબાલ’ માટે શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતાનો પુરસ્કાર જીત્યો.