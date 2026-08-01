કેરળમાં મેઘરાજાનો કહેર, ભૂસ્ખલનમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ લોકોના મોત

કેરળમાં ભારે વરસાદને કારણે થયેલા ભૂસ્ખલનમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ યથાવત છે. કોટ્ટાયમ અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, રસ્તાઓ બંધ છે અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMD) એ અનેક જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે.
કેરળમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે અનેક જિલ્લાઓમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે. મધ્ય કેરળના ઘણા ભાગોમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનના અહેવાલો છે. પહાડી જિલ્લો ઇડુક્કી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો હતો, જ્યાં શનિવારે વહેલી સવારે ભૂસ્ખલનમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું. ઇડુક્કી જિલ્લા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતક મહિલાની ઓળખ સુમતિ તરીકે થઈ છે, જે અદુરમાલા વિસ્તારની રહેવાસી હતી. શનિવારે સવારે થયેલા ભૂસ્ખલનનો કાટમાળ તેના ઘર પર પડ્યો, જેનાથી તે સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું. અન્ય બે લોકોના પણ મોત થયાના અહેવાલ છે. આજે દેશભરના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
ભૂસ્ખલનને કારણે અનેક રસ્તાઓ પર કાટમાળ જમા થયો, જેના કારણે વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો અને કટ્ટપ્પાના-વઝ્વરા રોડ બંધ કરવાની ફરજ પડી. પુલકાયર નદીના વહેણથી કોક્કાયર નીચો પુલ ડૂબી ગયો. નજીકના અનેક ઘરો પાણીથી ભરાઈ ગયા, અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા. ભારે વરસાદને કારણે ઇડુક્કી જિલ્લામાં અન્ય ઘણા સ્થળોએ પણ ભૂસ્ખલનના અહેવાલો મળ્યા છે.
ભારે વરસાદને કારણે પડોશી કોટ્ટાયમ જિલ્લામાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. એરાટ્ટુપેટ્ટા, કાંજીરાપલ્લી, કુટ્ટીકલ અને એરુમેલી વિસ્તારોમાં વ્યાપક પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઘણા રહેણાંક વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા અને વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. અધિકારીઓએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બચાવ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવી છે. પૂંજરના પયનીથોટ્ટમમાં ભૂસ્ખલનમાં એક યુવાનનું મોત થયું હતું, જ્યારે તેની માતા કાટમાળ નીચે દટાઈ ગઈ હતી.