અભિનેત્રી કીર્તિ કુલ્હારી સાથે સાયબર ફ્રોડ, લાખોની ઠગી બાદ FIR દાખલ

અભિનેત્રી કીર્તિ કુલ્હારી સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બની છે. અજાણ્યા ગુનેગારોએ તેના મોબાઇલ ફોન અને ક્રેડિટ કાર્ડનો અનધિકૃત ઉપયોગ કરીને ક્ષણભરમાં તેની સાથે આશરે અઢી લાખ (2,43,852) રૂપિયા ની છેતરપિંડી કરી હતી. અભિનેત્રીની ફરિયાદના આધારે અંબોલી પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
અભિનેત્રી કીર્તિ કુલ્હારી સાથે અઢી લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ. જેની જાણ થતાં જ અભિનેત્રીએ તેનું ક્રેડિટ કાર્ડ બ્લોક કરી દીધું હતું.
IANS અનુસાર, કીર્તિએ આ મામલે FIR નોંધાવી છે. FIRમાં જણાવાયું છે કે રાત્રે લગભગ 9:31 વાગ્યે તેમની સાથે સાયબર કૌભાંડ થયું હતું. તે સમયે, તે અંધેરી વેસ્ટમાં ફન રિપબ્લિક મોલ નજીક સ્થિત સિનેપોલિસ થિયેટરમાં હતી. તેણીને તેના બેંકના ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને એરોમેક્સિકો એરલાઇન્સ સાથે US$2,525 ના વ્યવહાર અંગે તેના મોબાઇલ નંબર પર ચેતવણી સંદેશ મળ્યો હતો.
અજાણ્યા અને શંકાસ્પદ વિદેશી વ્યવહારો વિશે સંદેશ મળતાં, અભિનેત્રીએ તાત્કાલિક બેંકની ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કર્યો. તપાસ કર્યા પછી, બેંક અધિકારીઓએ નક્કી કર્યું કે તેના ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને અધિકૃતતા વિના ચાર અલગ-અલગ મોટા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સાવચેતી તરીકે કાર્ડને તાત્કાલિક બ્લોક કરવામાં આવ્યું.
અભિનેત્રીનું ક્રેડિટ કાર્ડ હેક થયું હતું
પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં અભિનેત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તેના ક્રેડિટ કાર્ડનો પાસવર્ડ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત હતો અને તેણે તે કોઈને શેર કર્યો ન હતો. શંકા છે કે તેનો ફોન અને કાર્ડ ડિજિટલ માલવેર અથવા સ્પાયવેર દ્વારા હેક કરવામાં આવ્યા હોય.
આ મામલાની ગંભીરતાને જોતાં અંબોલી પોલીસે એક અજાણ્યા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સામે કેસ નોંધ્યો છે. સાયબર સેલ ટીમ બેંક રેફરન્સ નંબર અને ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સના આધારે આરોપીને શોધી રહી છે.
કરિયરની વાત કરીએ તો કીર્તિ કુલ્હારીએ ‘પિંક’, ‘ઉરી: ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક’, ‘ઇન્દુ સરકાર’, ‘મિશન મંગલ’ અને ‘ક્રિમિનલ જસ્ટિસ’ જેવી હિટ ફિલ્મોમાં દમદાર અભિનય આપ્યો છે.