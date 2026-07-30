પેલેટ ગનના ઉપયોગ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટની કેન્દ્રને નોટિસ

નવી દિલ્હી: નીટ (NEET) પેપર લીક કેસને લઈને થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પેલેટ ગનના ઉપયોગ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જારી કરી છે. અદાલતે કેન્દ્રને જંતર-મંતર ખાતે તહેનાત RAF (રેપિડ એક્શન ફોર્સ)નાં હથિયારો, ગોળા-બારુદ અને ફરજ પર રહેલા કર્મચારીઓનો રેકોર્ડ સુરક્ષિત રાખવા જણાવ્યું છે. એ સાથે જ અદાલતે પૂછ્યું છે કે પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને તેના ઉપયોગ માટેની SOP (સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર) શું છે? આ મુદ્દે પણ જવાબ માગવામાં આવ્યો છે.
પેલેટ ગન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રોટોકોલ વિશે પૂછ્યું
સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારોને કહ્યું હતું કે તેઓ પેલેટ ગન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની માગ કરતી અરજીમાં જરૂરી ફેરફાર કરે. નોંધનીય છે કે અરજીમાં પેલેટ ગનના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માગ કરવામાં આવી છે. અદાલતે હોસ્પિટલ પ્રશાસનને પણ પેલેટ ગનથી ઘાયલ થયેલા પ્રદર્શનકારીઓને યોગ્ય સારવાર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. CJI સૂર્યકાંત, ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્યા બાગચી અને ન્યાયમૂર્તિ વી. મોહનાની ખંડપીઠે સુનાવણી દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે જો અતિશય બળપ્રયોગના આરોપો હોય, તો અરજીનો હેતુ પેલેટ ગનના ઉપયોગ માટે સ્પષ્ટ પ્રોટોકોલ અને માર્ગદર્શિકા નક્કી કરાવવાનો હોવો જોઈએ.
મેટાલિક પેલેટ ગંભીર ઇજા પહોંચાડે છે: વૃંદા ગ્રોવર
અરજદારો તરફથી વકીલ વૃંદા ગ્રોવરે દલીલ કરી કે આ હથિયારમાંથી ધાતુના (મેટાલિક) પેલેટ બહાર આવે છે, જે શરીરને ગંભીર ઇજા પહોંચાડે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પેલેટના વિવિધ પ્રકારો હોય છે — રબર, પ્લાસ્ટિક અને મેટાલિક, પરંતુ આ કેસમાં મેટાલિક પેલેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓના શરીરમાંથી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
અરજીમાં જરૂરી ફેરફાર કરો
આ અંગે અદાલતે જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી એવા નિયમોને પડકારવામાં નહીં આવે જે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં પેલેટ ગનના ઉપયોગને મંજૂરી આપે છે, ત્યાં સુધી તેના સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની માગ કરી શકાશે નહીં. તેથી અરજીમાં તે મુજબ ફેરફાર કરવો જોઈએ. અદાલતે વધુમાં કહ્યું કે આ મુદ્દે પ્રોટોકોલ અને માર્ગદર્શિકા ઘડવામાં આવશે. અદાલતનું માનવું છે કે અસંતોષ વ્યક્ત કરતા અથવા વિરોધ પ્રદર્શન કરતા લોકો સામે હિંસા ન થવી જોઈએ, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં “ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ” (ક્રમબદ્ધ બળપ્રયોગ) જરૂરી બની શકે છે.