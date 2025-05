આનંદોઃ કેરળ પહોંચ્યું ચોમાસું, 16 વર્ષમાં સૌપ્રથમ વાર

નવી દિલ્હીઃ દક્ષિણ-પશ્ચિમી મોન્સુન અપેક્ષા પહેલાં કેરળ પહોંચ્યું છે. વર્ષ 2009 પછી એનું સૌથી જલદી આગમન થયું છે. સામાન્ય રીતે દક્ષિણી-પશ્ચિમી મોન્સુન પહેલી જૂનની આસપાસ કેરળ પહોંચે છે અને આઠ જુલાઈ સુધી દેશમાં પહોંચે છે.

હવામાન વિભાગના અહેવાલ અનુસાર કેરળમાં આજે સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે. જે તેના નક્કી સમય એટલે કે 1 જૂનથી આશરે એક અઠવાડિયા વહેલું કેરળ આવી પહોંચ્યું છે. આ સાથે કેરળમાં ચોમાસાના આગમનનો 16 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ચોમાસાના આગમન માટે તમામ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બની હતી. ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર અને આગળ વધતા ચોમાસાની સિસ્ટમના કારણે છેલ્લા બે દિવસમાં કેરળના અનેક ભાગમાં ભારે વરસાદ પણ નોંધાયો હતો. આ પહેલાં 2009 અને 2001માં આટલું વહેલું ચોમાસું આવ્યું હતું, જ્યારે તે 23 મેના દિવસે રાજ્યમાં પહોંચ્યું હતું.

IMDએ આગાહી કરી છે કે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું દક્ષિણ અને મધ્ય અરબી સમુદ્ર, માલદીવ અને કોમોરિન વિસ્તાર, લક્ષદ્વીપના કેટલાક ભાગો, કર્ણાટક, તામિલનાડુ, દક્ષિણ અને મધ્ય બંગાળની ખાડી, ઉત્તર બંગાળની ખાડી અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોના કેટલાક ભાગોમાં આ જ સમયગાળા દરમિયાન આગળ વધશે. જેની સમાંતર, દક્ષિણ કોંકણ-ગોવા કિનારાથી દૂર પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર એક ઓછા દબાણવાળી હવામાન પ્રણાલીની જાણ કરવામાં આવી છે. આ લો પ્રેશર સર્જાતા આગામી 36 કલાકમાં ઉત્તર તરફ આગળ વધતાં વધુ મજબૂત બની શકે છે અને સ્થાનિક હવામાન પેટર્નને પ્રભાવિત કરી શકે છે, જેના કારણે પશ્ચિમ કિનારાના ભાગોમાં વરસાદ અને પવનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

Southwest Monsoon has set in over Kerala, today the 24 th May 2025:

Southwest Monsoon has set in over Kerala today, the 24th May, 2025, against the normal date of 1st June. Thus, southwest monsoon has set in over Kerala 8 days before the normal date. This is the earliest date… pic.twitter.com/n9TcdkG3Ym

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 24, 2025