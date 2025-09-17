પાકિસ્તાનમાં લોટની અછતઃ રાજ્યો વચ્ચે શરૂ થઈ આંતરિક લડાઈ

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનમાં ભયાનક પૂર પછી પરિસ્થિતિએ ગરીબીને વધુ કઠિન બનાવી દીધી છે. પાકિસ્તાનના પંજાબે અન્ય રાજ્યોમાં ઘઉં મોકલવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. તેને કારણે પાકિસ્તાનમાં લોટની ગંભીર અછત ઊભી થઈ છે અને અન્ય પ્રાંતોમાં કિંમતો દોઢ ગણી સુધી વધી ગઈ છે. આથી પાકિસ્તાનમાં રાજકારીય નેતાઓ અને મિલ માલિકો વચ્ચે જંગ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે, એમ અહેવાલ કહે છે.
જોકે પાકિસ્તાનના પંજાબમાં અધિકારીઓએ ઘઉં બહાર મોકલવા પર સત્તાવાર પ્રતિબંધ હોવાનો ઇનકાર કર્યો છે, પરંતુ તેમણે ઘઉંની “અસામાન્ય” હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે ચોકીઓ ઊભી કરવાનાં પગલાં સ્વીકાર્યાં છે. હવે પાકિસ્તાનના બીજા પ્રાંતો દલીલ કરી રહ્યા છે કે આવું કરવું મુક્ત બજારની ભાવનાના વિરુદ્ધ છે અને બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
પંજાબના ઇનકારથી મોંઘો થયો લોટ
પંજાબ ફ્લોર મિલ્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રિયાઝુલ્લા ખાને જણાવ્યું હતું કે પ્રાંતની સીમા પર ચોકીઓ ઊભી કરીને ઘઉં અને લોટનું પરિવહન અન્ય વિસ્તારોમાં રોકવામાં આવી રહ્યું છે. તેને કારણે ખૈબર પખ્તુનખ્વા (KP)માં લોટની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. અહીં 20 કિલોનો થેલો હવે 2800 પાકિસ્તાની રૂપિયા સુધી વેચાઈ રહ્યો છે, જ્યારે પંજાબમાં તે લગભગ 1800 પાકિસ્તાની રૂપિયામાં મળે છે. KPના રાજ્યપાલ ફૈસલ કરીમ કુન્ડીએ આ પ્રતિબંધને “અનુચ્છેદ 151નું ઘોર ઉલ્લંઘન” અને “રાષ્ટ્રીય એકતાનો ગંભીર ભંગ” ગણાવ્યો છે.
પ્રાકૃતિક આફતોને કારણે થતી અછત અથવા ઓછી ઊપજને કારણે 2020, 2022 અને 2023માં પણ આવી જ પરિસ્થિતિઓ જોવા મળી હતી. પાકિસ્તાનનું પંજાબ અગાઉ દર વર્ષે પાક પછી 40 લાખ ટનથી વધુ ઘઉંની ખરીદી અને સંગ્રહ કરીને કિંમતો સ્થિર રાખતું હતું, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય કરારોને કારણે હવે તે ભૂમિકા છોડી દીધી છે. બીજી બાજુ, ખૈબર પખ્તુનખ્વા અને સિંધે આ પ્રતિબંધોની નિંદા કરી છે, કારણ કે તેઓ પંજાબની ઘઉં પુરવઠા પર ખૂબ આધારિત છે.