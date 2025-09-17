અમિત શાહ બિહાર SIR પર પહેલી વાર બોલ્યા

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બિહાર SIR પર પહેલી વાર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ થોડા દિવસો પહેલા “ઘૂસણખોરો બચાવો યાત્રા” શરૂ કરી હતી. તેમણે લોકોને પૂછ્યું હતું કે શું તેમણે દિલ્હી મતદાર યાદીમાંથી ઘૂસણખોરોને દૂર કરવા જોઈએ કે નહીં. રાહુલ ગાંધી કોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે? કોંગ્રેસ પાર્ટી આ ઘૂસણખોરો બચાવો યાત્રા”નું આયોજન કરી રહી છે.

તેમણે કહ્યું, આજે, આ મંચ પરથી, હું દેશના લોકોને કહેવા માંગુ છું કે ઘૂસણખોરોને ઓળખો. તેઓ આપણી મતદાર યાદીમાં ન રહેવા જોઈએ. કોંગ્રેસ પાર્ટી ભારતના લોકો પર વિશ્વાસ કરતી નથી; તેઓ ઘૂસણખોરો પર વિશ્વાસ કરે છે અને તેના આધારે ચૂંટણી જીતવા માંગે છે. અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી SIR દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહેલા અભિયાનને સમર્થન આપે છે અને મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણના અભિયાનને પણ સમર્થન આપે છે.

