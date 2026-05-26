શું ખરેખર રણવીર સિંહ હવે ફિલ્મોમાં કામ નહીં કરી શકે? પ્રતિબંધનો અર્થ શું છે?

બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહ (Ranveer Singh) અને ફિલ્મ ‘ડોન 3’ (Don 3)ને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ સતત વધતો જાય છે. ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોયીઝ (FWICE) એ સોમવારે કહ્યું કે તેના ચાર લાખથી વધુ સભ્યો રણવીર સિંહ સાથે કામ કરશે નહીં કારણ કે તેણે છેલ્લી ઘડીએ ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ ‘ડોન 3’ માંથી પીછેહઠ કરી હતી, જેનું નિર્માણ ત્રણ વર્ષથી ચાલી રહ્યું હતું. હવે આ ઘટનાએ મોટી ચર્ચા જગાવી છે અને લોકો પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે કે શું ‘ધુરંધર’ અને ‘ધુરંધર 2’ ના અભિનેતા રણવીર સિંહ હવે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં કામ કરી શકશે નહીં? અહીં તમને જણાવી દઈએ કે ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોયીઝે રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ ‘અસહકાર નિર્દેશ’ જારી કર્યો છે.

FWICE પ્રતિબંધનો અર્થ શું છે?

FWICE પ્રતિબંધ એ સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધ નથી કે તે કાયદેસર રીતે કોઈ અભિનેતાને ફિલ્મો સાઇન કરવાથી રોકતો નથી. તે કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી નથી, પરંતુ સમગ્ર ફિલ્મ ઉદ્યોગ તરફથી અસહકારનો નિર્દેશ છે. આનો અર્થ એ છે કે ફિલ્મ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો અને અન્ય લોકોને વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ આગળ કોઈ પણ શૂટિંગ અથવા નિર્માણમાં અભિનેતા સાથે સહયોગ ન કરે. ફિલ્મ નિર્માણ આ વ્યક્તિઓ પર ખૂબ આધાર રાખે છે, તેથી આવા પગલાથી વર્તમાન અને ભવિષ્યના કાર્યમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડી શકે છે.

અભિનેતા વિરુદ્ધ નોન-કોઓપરેશન ડાયરેક્ટિવનો મતલબ એ છે કે ફેડરેશન સાથે જોડાયેલા સભ્ય, ટેક્શિયન અને વર્કર્સ હાલમાં રણવીર સિંહ અને તેના પ્રોજેક્ટ્સને સહયોગ નહીં આપે. આ સાથે જ ફેડરેશને આ મામલે નિર્માતાઓને સમર્થન આપવાની અપીલ કરી છે.

રિપોટ્સ અનુસાર જ્યાં સુધી રણવીર સિંહ અને ડૉન 3ના મેકર્સ કોઈ નિષ્કર્ષ પર ન પહોંચે ત્યાં સુધી અભિનેતા ભારતમાં નવી ફિલ્મોનું શૂટિંગ કે પ્રોડક્શનનું કામ કરી શકશે નહીં. ફિલ્મ સંસ્થાએ સોમવારે 25 મેના રોજ રણવીર સિંહ (Ranveer Singh) વિરુદ્ધ અસહયોગનો આદેશ જારી કર્યો છે.સંગઠનનું કહેવું છે કે અભિનેતાએ રૂબરૂ હાજર થઈને વાર્તાનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની અનેક વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો નથી. આ દરમિયાન ‘ડોન 3’નું નિર્માણ કરતી કંપની, એક્સેલ એન્ટરટેઈનમેન્ટે રણવીર સિંહ પાસેથી ફિલ્મ છોડતા પહેલા થયેલા પ્રી-પ્રોડક્શન ખર્ચ માટે વળતર તરીકે 45 કરોડની માંગણી કરી છે.

FWICE ના મુખ્ય સલાહકાર અશોક પંડિતે IANS સાથે વાત કરી, વિવાદને વિગતવાર સમજાવ્યો અને ઉદ્યોગમાં આ વધતા વલણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે “ફિલ્મ ઉદ્યોગ એક વિશ્વાસ આધારિત સિસ્ટમ છે. એકવાર નિર્માતા કોઈ અભિનેતાને સાઇન કરે છે, પછી આખી ટીમ તે મુજબ કામ કરવાનું શરૂ કરે છે. ફિલ્મની તૈયારી, શૂટિંગ આયોજન, સ્થાનો, તકનીકી ટીમો, સેટ અને બીજી બધી બાબતો પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવે છે.”

તેમણે સમજાવ્યું કે ફિલ્મની તૈયારી શરૂ થતાં જ નિર્માતાના પૈસા આવવા લાગે છે. તેથી, જો કોઈ અભિનેતા છેલ્લી ઘડીએ પ્રોજેક્ટ છોડી દે છે, તો તેની અસર ફક્ત નિર્માતા પર જ નહીં પરંતુ સેંકડો કામદારો અને ટેકનિશિયન પર પણ પડે છે. તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે ‘ડોન 3’ની તૈયારીઓ ખૂબ આગળ વધી ગઈ હતી. શૂટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને યુનિટ જવાની તૈયારીમાં હતું. પરંતુ પછી રણવીર સિંહે અચાનક પ્રોજેક્ટ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો. કારણ ગમે તે હોય, છેલ્લી ઘડીએ આવી રીતે પ્રોજેક્ટ છોડવો ઉદ્યોગ માટે ખતરનાક વલણ બની શકે છે.

