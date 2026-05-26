 ગુજરાતના ટેક સેક્ટરમાં ‘શી વર્ક્સ’ અભિયાનને વેગ અપાશે

અમદાવાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અગ્રણી ડેવલપમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી આઈપીઈ ગ્લોબલ (IPE Global) દ્વારા ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન (GESIA IT Association) સાથે એક મહત્વપૂર્ણ એમઓયુ (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ કરારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારી, તેમની કારકિર્દીની સાતત્યતા, નેતૃત્વ અને લાંબાગાળાની પ્રગતિને મજબૂત બનાવવા માટે ‘શી વર્ક્સ’ (She Works) કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવાનો છે.
આ એમઓયુ જીઈએસઆઈએ વિમેન ટેક વિંગ (GESIA Women Tech Wing) ની સફળ બે વર્ષની સફર અને પ્રભાવશાળી કામગીરીની ઉજવણીના અવસરે કરવામાં આવ્યા છે. વિમેન ટેક વિંગ રાજ્યના આઈટી (IT) અને સોફ્ટવેર ઉદ્યોગમાં મહિલાઓ માટે કૌશલ્ય વિકાસ, વિઝિબિલિટી, મેન્ટરશિપ અને નવી તકો ઊભી કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે. આ જોડાણ એવા સમયે થયું છે જ્યારે ગુજરાતનું ડિજિટલ અને ટેકનોલોજી ઇકોસિસ્ટમ નવા ઉભરતા ક્ષેત્રો સાથે ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે અને ભવિષ્યના સક્ષમ કાર્યબળની માંગ વધી રહી છે.
આ પ્રસંગે વાત કરતા આઈપીઈ ગ્લોબલ લિમિટેડના સોશિયલ એન્ડ ઈકોનોમિક એમ્પાવરમેન્ટ વિભાગના ડાયરેક્ટર આશિષ મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, “જીઈએસઆઈએ સાથેની આ ભાગીદારી મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણ માટેની અમારી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતા તરફનું એક સાર્થક પગલું છે. ગુજરાતનું ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર દેશમાં સૌથી વધુ ગતિશીલ છે અને ભવિષ્ય માટે સક્ષમ રાજ્યના નિર્માણ માટે મહિલાઓને સમાન તકો મળે તે અત્યંત જરૂરી છે. ‘શી વર્ક્સ’ ના માધ્યમથી અમે જીઈએસઆઈએ, તેની સભ્ય કંપનીઓ અને વિમેન ટેક વિંગ સાથે મળીને આ વિઝનને વાસ્તવિક પરિણામોમાં બદલવા આતુર છીએ.”
આઈપીઈ ગ્લોબલ અને જીઈએસઆઈએ સાથે મળીને ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં રોજગારીની નવી તકો, જરૂરી કૌશલ્યો અને વર્કફોર્સની જરૂરિયાતોને ઓળખશે. આ ઉપરાંત, તેઓ સમાવેશી ભરતી (inclusive hiring) માટે જાગૃતિ લાવશે, ઉદ્યોગો સાથેનું જોડાણ મજબૂત કરશે અને મહિલાઓ માટે કૌશલ્ય વિકાસથી લઈને સત્તાવાર રોજગાર સુધીના માર્ગો સરળ બનાવશે.
વર્ષ ૨૦૨૪માં લોન્ચ થયેલી જીઈએસઆઈએ વિમેન ઇન ટેક વિંગ વિશે વાત કરતા જીઈએસઆઈએના ઓનરરી ચેરમેન અને ડાયરેક્ટર સત્યાર્થ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે, “અમે ‘શી વર્ક્સ’ પહેલ હેઠળ આઈપીઈ ગ્લોબલ સાથે ભાગીદારી કરીને ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ. ગુજરાતનો આઈટી અને સોફ્ટવેર ઉદ્યોગ ઝડપથી વિકસ્યો છે, અને આ વિકાસ યાત્રામાં મહિલાઓની વધુ ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવી એ વ્યાપારી અને સામાજિક બંને દ્રષ્ટિએ અનિવાર્ય છે. જીઈએસઆઈએ એવા ઉદ્યોગના નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે જ્યાં મહિલાઓને તકો, નેતૃત્વ અને લાંબાગાળાની કારકિર્દીની સફળતા માટે સમાન અધિકાર મળે.”
વિમેન ઇન ટેક વિંગની સતત અસર અંગે વાત કરતા જીઈએસઆઈએ વિમેન ટેક વિંગના કન્વીનર ડૉ. અભિલાષા વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, “આ બે વર્ષ ગુજરાતના ટેક સેક્ટરમાં મહિલાઓ માટે સમુદાય, આત્મવિશ્વાસ અને ક્ષમતા નિર્માણની સફર સમાન રહ્યા છે. ‘શી વર્ક્સ’ દ્વારા આઈપીઈ ગ્લોબલ સાથેનું જોડાણ એક શક્તિશાળી આગામી પગલું છે. આ ભાગીદારીથી મેન્ટરશિપ, કૌશલ્ય વિકાસ અને લીડરશિપના માર્ગોને વધુ મોટા પાયે લઈ જવા અને ઉદ્યોગમાં મહિલાઓને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં લાવવામાં મદદ મળશે.”
આ ભાગીદારીના ભાગરૂપે, બંને સંસ્થાઓ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ માટે કારકિર્દીના માર્ગોનો વિસ્તાર કરવા, કૌશલ્ય વર્ધન, મેન્ટરશિપ અને ઈન્ડસ્ટ્રી લિંકેજ સક્ષમ કરવા, જીઈએસઆઈએની સભ્ય સંસ્થાઓમાં સમાન ભરતી પ્રક્રિયા પ્રોત્સાહિત કરવા અને ગુજરાતના ટેક ઇકોસિસ્ટમનું ભવિષ્ય ઘડનારી મહિલા નેતાઓની નવી પેઢી તૈયાર કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરશે.