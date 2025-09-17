નીરજ ચોપડા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં

ટોક્યોઃ જાપાનના ટોક્યોમાં ચાલી રહેલી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025ના ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં નીરજ ચોપડાએ પ્રથમ જ પ્રયત્નમાં 84.85 મીટરનો થ્રો કરીને ફાઇનલ રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાઇ કર્યું છે. ઓટોમેટિક ક્વોલિફિકેશન માટે 84.50 મીટર દૂર ભાલો ફેંકવો ફરજિયાત હતો. 27 વર્ષીય નીરજે 2023માં બુડાપેસ્ટમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો અને ટોક્યોમાં તેઓ પોતાના ખિતાબનું રક્ષણ કરવા ઊતર્યો છે. જો નીરજ આવું કરી લેશે તો તે ઈતિહાસના માત્ર ત્રીજા ભાલાફેંક ખેલાડી બનશે, જેણે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાના ખિતાબનું સફળતાપૂર્વક રક્ષણ કર્યું હોય.
દેશના સ્ટાર એથ્લીટ નીરજ ચોપડાએ જાપાનમાં યોજાતી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં કમાલ કરી બતાવ્યો છે. નીરજે ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં જબરદસ્ત થ્રો ફેંકી ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. પ્રથમ જ થ્રોમાં 84.85 મીટરનું અંતર કાપીને તેણે ફાઇનલની ટિકિટ મેળવી લીધી છે. હવે ફાઇનલમાં તે પોતાના ખિતાબનું રક્ષણ કરવા ઊતરશે. નીરજ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. 2023માં બુડાપેસ્ટમાં યોજાયેલી ચેમ્પિયનશિપમાં તેણે સુવર્ણ ચંદ્રક પોતાને નામે કર્યો હતો.
ONE & DONE FOR NEERAJ INTO THE FINALS 🤩
pic.twitter.com/EOG1HAtPBF
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2025
જુલિયન વેબરે બીજા પ્રયાસમાં કર્યું ક્વોલિફાઇ
નીરજે સતત પાંચમી ગ્લોબલ ચેમ્પિયનશિપમાં માત્ર એક જ પ્રયત્નથી ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાઇ કર્યું છે. તે પહેલાં તેણે 2021 ઓલિમ્પિક, 2022 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ, 2023 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અને 2024 ઓલિમ્પિકમાં પણ આવો જ કમાલ કર્યો હતો. હવે નજરો ફાઇનલમાં ઈતિહાસ રચવા માટે તેમના પર રહેશે. નીરજ સિવાય જર્મનીના જુલિયન વેબરે 87.21 મીટર થ્રો સાથે ફાઇનલમાં ક્વોલિફાઇ કર્યું. તેણે બીજા પ્રયત્નમાં ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી હતી.