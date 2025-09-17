ભારત-US ટ્રેડ ડીલઃ ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટીને 10–15 ટકા થશે?

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ઓફિસના અધિકારીઓની એક ટીમ સોમવારની રાત્રે નવી દિલ્હીમાં આવી પહોંચી હતી. મંગળવારે નવી દિલ્હીમાં અમેરિકાના મુખ્ય વાટાઘાટકાર બ્રેન્ડન લિંચના નેતૃત્વમાં થયેલી દિવસભરની ચર્ચા બાદ ભારતના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે ચર્ચાઓ ‘સકારાત્મક’ રહી હતી અને બંને પક્ષોએ ‘પરસ્પર લાભકારી વેપાર સમજૂતીના ઝડપી નિષ્કર્ષ માટે પ્રયત્ન તેજ કરવાનો’ નિર્ણય કર્યો છે.
આ પગલું ભારત દ્વારા રશિયન તેલ ખરીદવાને કારણે લેવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે અમેરિકાએ વેપાર વાટાઘાટો ‘અટકાવી’ દીધી હતી. હાલ ભારત પર ટ્રમ્પે કુલ 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. ટ્રેડ ડીલ પર બંને દેશો વચ્ચે ચર્ચા ચાલુ છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતના PM મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. થોડા દિવસો પહેલાં વાણિજ્ય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે કહ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે નવેમ્બર 2025 સુધી ટ્રેડ ડીલનો પહેલો તબક્કો ફાઈનલ થઈ જશે.
ચોક્કસ. બંને દેશો વચ્ચે ડીલ એટલા માટે જ થઈ રહી છે કે ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટીને 10–15 ટકા કે કદાચ એથી પણ ઓછા થઈ જાય.
આ સાથે ભારત-US ટ્રેડ ડીલથી ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ અને ‘વોકલ ફોર લોકલ’ પર કોઈ અસર નહીં પડે. અસર થશે તો ફક્ત પોઝિટિવ જ થશે, કારણ કે યુએસ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પાવર નથી. અમેરિકા કૃષિ શક્તિ છે કે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ હાઈ-ટેક વસ્તુઓ બનાવે છે – જેમ કે બોઇંગ. પરંતુ સામાન્ય પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે ટેક્સટાઇલ્સ, લેધર, કેમિકલ્સમાં યુએસ ક્યાંય નથી.