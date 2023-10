PM ટ્રુડોએ UAE આગળ ભારતનો રાગ આલાપ્યો

ઓટાવાઃ કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ભારતના મિત્ર સંયુક્ત આરબ અમિરાત (UAE) સાથે ભારતની ફરિયાદ કરી છે. તેમણે ટ્વીટર પર એક પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે તેમણે UAEના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિનજાયદની સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં ભારતમાં કાયદાનું શાસન જાળવી રાખવા અને સન્માનના મહત્ત્વ પર ચર્ચા કરી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે આજે ફોનમાં રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદની સાથે ઇઝરાયલની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરી હતી અને નાગરિકોના જીવનની સુરક્ષા પર વિચારવિમર્શ કર્યો હતો.આ પહેલાં યુકેના PM ઋષિ સુનકે કેનેડિયન વડા પ્રધાન ટ્રુડો સાથે ભારત-કેનેડા વિવાદને ઓછો કરવા કરવા માટે અરજ કરી હતી. ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટના એક નિવેદન અનુસાર સુનકે શક્રવારે સાંજે ટ્રુડો સાથે વાતચીત કરી હતી. બ્રિટને ટ્રુડોને કહ્યું હતું કે બધા દેશોના રાજકીય સંબંધો પર વિયેના કન્વેશનના સિદ્ધાંતો સહિત સંપ્રભુતા અને કાયદાકીય શાસનનું સન્માન કરવું જોઈએ.

On the phone today, His Highness @MohamedBinZayed and I spoke about the current situation in Israel. We expressed our deep concern and discussed the need to protect civilian life. We also spoke about India and the importance of upholding – and respecting – the rule of law.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 8, 2023