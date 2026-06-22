ગુજરાત લોકભવનમાં ઐતિહાસિક શ્રીરામકથાનો પ્રારંભ

ગાંધીનગર: ગુજરાત લોકભવનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઐતિહાસિક રામકથાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ થયેલા આ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુપ્રસિદ્ધ કથાવાચક આચાર્ય કુલદીપ મહારાજે વ્યાસપીઠ પરથી રામકથાનું મહત્વ અને પ્રભુ રામના આદર્શ વ્યક્તિત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
રામનું જીવન પ્રેરણાસ્ત્રોત: રાજ્યપાલ
આ પ્રસંગે સંબોધન કરતા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે જણાવ્યું હતું કે,
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મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામનું જીવન માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય નથી, પરંતુ તે જીવન જીવવાની ઉત્તમ કળા છે.
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રામાયણના વિવિધ પ્રસંગો આપણને એક આદર્શ પુત્ર, આદર્શ ભાઈ, આદર્શ પતિ અને આદર્શ રાજા કેવા હોવા જોઈએ તેની શીખ આપે છે.
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રામકથાને માત્ર સાંભળવા ખાતર નહીં, પણ જીવનમાં ઉતારવાથી જીવનની તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે.
“ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વૈદિક પરંપરાને આગળ વધારવાનું આચાર્ય કુલદીપજી મહારાજ અને તેમના પરિવારનું કાર્ય અત્યંત અભિનંદનીય છે.” – આચાર્ય દેવવ્રતજી
મુખ્યમંત્રીની સાદગીની પ્રશંસા
રાજ્યપાલએ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની કાર્યશૈલી અને સાદગીની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરાયેલા ટ્રેન પ્રવાસ, ગામની શાળામાં રાત્રિ રોકાણ અને અનુસૂચિત જાતિ પરિવારના આંગણે ભોજન લેવાના પ્રસંગને યાદ કરી, તેને જનતા પ્રત્યેના લગાવનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણાવ્યું હતું.
કથાની મુખ્ય વિગતો
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સમયગાળો: આ અમૃતવર્ષા સમાન રામકથા આગામી ૨૮ જૂન સુધી પ્રતિદિન યોજાશે.
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ઉપસ્થિત મહાનુભાવો: આ મંગલમય પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન શીશપાલ રાજપૂત, ધારાસભ્ય બાબુભાઈ પટેલ, પૂર્વ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ હર્ષદભાઈ પટેલ સહિત જિલ્લા પ્રશાસનના અધિકારીઓ, લોકભવન પરિવારના સભ્યો અને મોટી સંખ્યામાં નગરજનોએ ઉપસ્થિત રહીને કથા શ્રવણનો લહાવો લીધો હતો.