પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મુખ્યમંત્રી વિજયને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આ રીતે પાઠવી

આજે પ્રખ્યાત તમિલ સિનેમા અભિનેતા અને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય થલાપતિ તેમનો 52મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે, ઘણા રાજકીય અને ફિલ્મી હસ્તીઓએ તેમને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.
તમિલ સિનેમામાં થલાપતિ તરીકે જાણીતા વિજય હવે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી છે. તેઓ 22 જૂને તેમનો 52મો જન્મદિવસ ઉજવે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત અનેક રાજકીય હસ્તીઓએ તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. કમલ હાસન સહિત તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગની અનેક હસ્તીઓએ પણ તેમને સોશિયલ મીડિયા પર શુભેચ્છા પાઠવી છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુભેચ્છા પાઠવી
Birthday greetings to the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Ji. I pray for his long and healthy life.@TVKVijayHQ
— Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યું, “તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયજીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. હું તેમને લાંબા અને સ્વસ્થ જીવનની શુભેચ્છા પાઠવું છું.”
રાહુલ ગાંધીએ પણ મુખ્યમંત્રી વિજયને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું, “તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી થિરુ જોસેફ વિજયને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હું તમને સારા સ્વાસ્થ્ય અને તમારા બધા પ્રયાસોમાં સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવું છું. તમિલ લોકોના અધિકારો, ગૌરવ અને આકાંક્ષાઓનું રક્ષણ કરવામાં અને રાજ્યની પ્રગતિ માટે સાથે મળીને કામ કરવામાં હું તમારી સાથે છું.”
Wishing the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Joseph Vijay, a very happy birthday.
I wish you good health and success in all your efforts. I stand with you in defending the rights, dignity, and aspirations of the Tamil people, and in working together for the state’s progress.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026
કમલ હાસન અને રાઘવ લોરેન્સે પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી
તમિલ સિનેમાના જાણીતા કલાકારો કમલ હાસન અને રાઘવ લોરેન્સે પણ મુખ્યમંત્રી વિજયને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. પોતાના એક્સ (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરતા કમલ હાસને લખ્યું, “તમિલનાડુના માનનીય મુખ્યમંત્રી અને લાખો લોકોના હૃદયમાં રહેતા પ્રિય નાના ભાઈ વિજયને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ.”
લોરેન્સે વિજયના એક્સ (ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ પણ શેર કરી. તેમણે લખ્યું, “દર વર્ષે હું મારા મિત્રને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવું છું. પરંતુ આ વર્ષે, આ પ્રસંગ ખૂબ જ ખાસ છે, અને હું તમિલનાડુના માનનીય મુખ્યમંત્રીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા ખુશ છું. હું તમારા સારા સ્વાસ્થ્ય અને સતત સફળતા માટે પ્રાર્થના કરું છું. તમારા બધા સપના સાકાર થાય.”