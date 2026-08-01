શિક્ષણમાં ભેદભાવ નાબૂદ કરવો એ અમારું વિઝન – PM નરેન્દ્ર મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે, 1 ઓગસ્ટના રોજ ભારતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે થઈ રહેલા પરિવર્તનો અને સરકારના વિઝન અંગે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે દેશના દરેક નાગરિકને, વિશેષ કરીને આર્થિક રીતે નબળા અને પછાત સમુદાયના લોકોને, વિના ભેદભાવે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને સમાન તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સરકાર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે.
મૈસૂરમાં ‘વિવેક સ્મારક’ નું ઉદ્ઘાટન
કર્ણાટકના મૈસૂરમાં ‘વિવેક સ્મારક’ અને ‘સ્વામી વિવેકાનંદ સાંસ્કૃતિક યુવા કેન્દ્ર’ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જનસભાને સંબોધિત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, સ્વામી વિવેકાનંદના આદર્શો દેશને એક સમાવેશી (Inclusive) અને મજબૂત શિક્ષણ વ્યવસ્થાના નિર્માણમાં માર્ગદર્શન આપતા રહેશે. દેશની પ્રગતિ માટે સમાનતા અને શિક્ષણ બંને સમાન રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. સામાજિક કે આર્થિક પૃષ્ઠભૂમિ ગમે તે હોય, દરેક વિદ્યાર્થીને સફળ થવાની સમાન તક મળે તેવી સિસ્ટમ બનાવવા માટે સરકાર સતત કાર્યરત છે.
માતૃભાષામાં પ્રોફેશનલ કોર્સ અને સ્થાનિક ભાષાઓને પ્રોત્સાહન
શિક્ષણ ક્ષેત્રે તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા સુધારાઓનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, હવે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માતૃભાષામાં જ મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગ જેવા પ્રોફેશનલ કોર્સનો અભ્યાસ કરી શકે છે. આ પહેલથી ભાષાકીય અવરોધો દૂર થઈ રહ્યા છે અને માત્ર યોગ્ય ભાષાજ્ઞાનના અભાવે કોઈ પણ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થી તકોથી વંચિત નહીં રહે. પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવું એ સમગ્ર દેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણને વધુ સુલભ અને સમાવેશી બનાવવાની દિશામાં એક ક્રાંતિકારી પગલું છે.
‘શિક્ષણથી બનશે આત્મનિર્ભર ભારત’
શિક્ષણ ક્ષેત્રના સુધારા પ્રત્યે સરકારની કટિબદ્ધતા દોહરાવતા PM નરેન્દ્ર મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે શીખવાની સમાન તકો અને આધુનિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક સક્ષમ અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ સાથે જ સ્વામી વિવેકાનંદના સશક્ત અને પ્રબુદ્ધ સમાજ નિર્માણના સ્વપ્નને પણ પૂરું કરવામાં આવશે.