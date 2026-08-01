હવામાન સાફ થતાં જ અમરનાથ યાત્રા પુનઃ શરૂ

પવિત્ર અમરનાથ યાત્રાને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. વિતેલા શનિવારે, 31 જુલાઈના રોજ ભારે વરસાદ અને પ્રતિકૂળ હવામાનના કારણે બાલતાલ રૂટ પર યાત્રા રોકી દેવામાં આવી હતી. જોકે, 1 ઓગસ્ટની સવારે હવામાન સાફ થતાં જ યાત્રા ફરીથી સુચારૂ રીતે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ માહિતી આપી હતી કે માત્ર એક દિવસ માટે સુરક્ષાના ભાગરૂપે બંધ કરાયેલો બાલતાલ રૂટ હવે સંપૂર્ણપણે ખોલી દેવામાં આવ્યો છે અને બેઝ કેમ્પમાં પ્રતીક્ષા કરી રહેલા યાત્રિકોનો જથ્થો દર્શન માટે આગળ વધી ચૂક્યો છે.
પવિત્ર ગુફા પાસે સ્થિતિ સામાન્ય અને સુચારૂ દર્શન
હવામાન સાફ થયા બાદ અમરનાથ યાત્રા આજે રાબેતા મુજબ ચાલુ રહી હતી. પવિત્ર ગુફા પાસે ભારે વરસાદના કારણે અચાનક સર્જાયેલી પૂર જેવી સ્થિતિને તંત્ર દ્વારા સફળતાપૂર્વક નિયંત્રિત કરી લેવામાં આવી છે. ગુફા નજીક સ્થિતિ સામાન્ય થતાં જ ભક્તોની અવરજવર શરૂ કરાઈ હતી. બાબા બરફાનીના દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓના ચહેરા પર ભારે ખુશી જોવા મળી હતી અને તેમણે ખરાબ હવામાન વચ્ચે પણ દર્શન થવા બદલ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પહેલગામ રૂટ પર સમારકામ ચાલુ: 2 ઓગસ્ટ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી
બીજી તરફ, અમરનાથ યાત્રાનો બીજો મુખ્ય રૂટ ‘પહેલગામ’ હજુ પણ બંધ રાખવામાં આવ્યો છે.
સમારકામ કામગીરી: અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલગામ રૂટ પર હાલ સમારકામ અને રિપેરિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હોવાથી અત્યારે માત્ર બાલતાલ રૂટ પરથી જ યાત્રા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે.
ખીણમાં પૂરની સ્થિતિ: કાશ્મીર ખીણના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને વાદળ ફાટવાની ઘટનાઓને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ બનેલી છે. આથી જળબંબાકારથી બચવા માટે સ્થાનિક નાગરિકો અને યાત્રિકોને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
હવામાનની આગાહી: હવામાન વિભાગ અનુસાર, કાશ્મીર ખીણના અનેક વિસ્તારોમાં 2 ઓગસ્ટ સુધી ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.