ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલાં મોટો ફેરફાર

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનારી 2 મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા એક મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે શ્રેણીની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી અને બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી રમવાની છે. આ શ્રેણી માટે BCCI દ્વારા ભારતીય ટીમની જાહેરાત અગાઉ જ કરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલા પ્રેક્ટિસ મેચને લઈને બોર્ડ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
અભ્યાસ મેચમાં કરાયો ફેરફાર
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ સિરીઝની શરૂઆત થાય તે પહેલા 4 દિવસીય વાર્મ-અપ (અભ્યાસ) મેચ યોજાવાની હતી. જોકે, હવે તેને એક દિવસ ઘટાડી દેવામાં આવી છે.
નવો શિડ્યુલ: હવે આ પ્રેક્ટિસ મેચ 4 દિવસના બદલે 3 દિવસની જ રમાશે.
તારીખ અને સ્થળ: આ ૩-દિવસીય અભ્યાસ મેચની શરૂઆત 7 ઓગસ્ટથી થશે અને તે કોલંબોના SSC સ્ટેડિયમ પાસે આવેલા NCC ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.
બોર્ડ દ્વારા ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ સહિત સંબંધિત તમામ પક્ષોને આ ફેરફાર અંગે માહિતગાર કરી દેવામાં આવ્યા છે.
જસપ્રીત બુમરાહે આપ્યા ખુશખબર
ભારતીય ફેન્સ માટે વધુ એક રાહતના સમાચાર એ છે કે સ્ટાર ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ ગયા છે. ઈંગ્લેન્ડ સામેની 3 મેચોની ODI સિરીઝની અંતિમ મેચમાં ઈજાના કારણે તેઓ રમી શક્યા ન હતા. ત્યારબાદ તેઓ બેંગલુરુ સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે રિહેબ હેઠળ હતા. હવે મેડિકલ ટીમે તેમને સંપૂર્ણ ફિટ જાહેર કરીને રમવા માટે ગ્રીન સિગ્નલ આપી દીધું છે.
ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનું સ્કવોડ (Indian Squad)
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કે.એલ. રાહુલ (ઉપ-કેપ્ટન), યશસ્વી જેસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન*, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.