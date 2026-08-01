AMA ખાતે ‘ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ડિયા: રિડિફાઇન્ડ ડિપ્લોમસી’ પર વિશેષ વ્યાખ્યાન યોજાયું

અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA) દ્વારા સંસ્થાના પરિસરમાં “ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ડિયા: રિડિફાઇન્ડ ડિપ્લોમસી” (બદલાતું ભારત: પુનઃવ્યાખ્યાયિત કૂટનીતિ) વિષય પર એક વિશેષ વ્યાખ્યાનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં BJPના વિદેશ બાબતોના વિભાગના પ્રભારી ડૉ. વિજય ચોથાઈવાલેએ મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહીને પોતાનું વિશેષ વક્તવ્ય આપ્યું હતું. પોતાના પ્રેરણાદાયી સંબોધનમાં તેમણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન ભારતની વિદેશ નીતિ અને રાજદ્વારી સંબંધોમાં આવેલા ક્રાંતિકારી પરિવર્તનોને ઝીણવટપૂર્વક રેખાંકિત કર્યા હતા.

સક્રિય ડિપ્લોમસી અને વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતાથી ભારતનો વધતો પ્રભાવ

ડૉ. વિજય ચોથાઈવાલેએ દેશના વિસ્તરતા વ્યૂહાત્મક પ્રભાવ અંગે ચર્ચા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આજના સમયમાં ભારતે પ્રોએક્ટિવ ડિપ્લોમસી, વ્યૂહાત્મક સ્વાયત્તતા અને મજબૂત વૈશ્વિક ભાગીદારીના બળે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની અનોખી અને મજબૂત ઓળખ ઊભી કરી છે. ભારતનો નવો રાજદ્વારી અભિગમ હવે સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ, સ્પષ્ટ વ્યૂહાત્મક વિઝન અને વૈશ્વિક નેતૃત્વ પૂરૂં પાડવાના મંચો પર સક્રિય ભાગીદારી દ્વારા સંચાલિત થઈ રહ્યો છે.

વિદેશ નીતિના ઉત્સાહીઓ અને શિક્ષણવિદોની બહોળી ઉપસ્થિતિ

આ વ્યાખ્યાનમાં ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો, ગ્લોબલ પોલિટિક્સ અને બદલાતી કૂટનીતિ વિશે પ્રત્યક્ષ જાણકારી મેળવવા આતુર એવા વિદેશ નીતિના ઉત્સાહીઓ, જાણીતા ઉદ્યોગ સાહસિકો, શિક્ષણવિદો તેમજ બુદ્ધિજીવી નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વક્તવ્ય બાદ શ્રોતાઓ અને વક્તા વચ્ચે એક રસપ્રદ અને સંવાદત્મક પ્રશ્નોત્તરી (Q&A) સત્ર પણ યોજાયું હતું, જેમાં લોકોએ વિદેશ નીતિને લગતા પ્રશ્નો પૂછીને સંતોષકારક ઉત્તરો મેળવ્યા હતા. કાર્યક્રમ અને એએમએની આગામી પ્રવૃત્તિઓ અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માટે ઈચ્છુક નાગરિકો ૦૭૯-૨૬૩૦૮૬૦૧ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા સંસ્થાની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.amaindia.org ની મુલાકાત લઈ શકે છે.

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