AMAમાં “ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એઝ અ બિઝનેસ એસેટ” સમિટ

અમદાવાદ: AMA ખાતે “ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એઝ અ બિઝનેસ એસેટ” વિષય પર ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી સમિટ ૨૦૨૬નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મેનેજમેન્ટ ફેસ્ટ ૨૦૨૬ની ઉજવણીના ભાગરૂપે, AMA દ્રારા “વાય.જે. ત્રિવેદી – AMA એકેડેમી ફોર ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઈટ્સ”નાં નેજા હેઠળ આ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમિટમાં AMAના ઉપપ્રમુખ મોહલ સારાભાઈએ સ્વાગત પ્રવચનમાં બિઝનેસ લીડરશિપમાં ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટીના વધતા વ્યૂહાત્મક મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. વાય.જે. ત્રિવેદી એન્ડ કંપનીના મેનેજિંગ પાર્ટનર જતીન ત્રિવેદીએ વિષયલક્ષી સંબોધન રજૂ કર્યું હતું.
ડો. હેમાંગ શાહ, પીએચડી (સિનિયર ડિરેક્ટર, ગવર્નમેન્ટ અફેર્સ એન્ડ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ, એપ્લાઇડ મટિરિયલ્સ); શ્રી રાજીવ મલિક (લીગલ લીડર, એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા); સંધ્યા વાસુદેવન (સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન કેટાલિસ્ટ અને થોમસન રોઇટર્સ અને Deutsche બેંકના ભૂતપૂર્વ એમડી) દ્રારા “ફ્યુચર-રેડી બિઝનેસીસ વિન ઓન ઓનરશીપ: આઇપી, ટેકનોલોજી એન્ડ ધ નેક્સ્ટ ડીકેડ” વિષય પર પેનલ ડિસ્કશનને સંબોધિત કરવામાં આવ્યું હતું. ડો. નીરવ જમનાપારા (ડિરેક્ટર, પ્લાઝ્માટેક ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન; સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર પ્લાઝ્મા રિસર્ચ) દ્રારા આ સત્રનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. અનુભવ કપૂર (જનરલ કાઉન્સેલ અને ઈવીપી-COSA, સંવર્ધન મધરસન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ); સરિતા જોગલેકર (વીપી, લીગલ અને ચીફ આઈપી કાઉન્સેલ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ); ડૉ. ટીનુ નંદકિશોર ઉબાલે (ડિરેક્ટર – યુઆઈઆઈસી , રેવા યુનિવર્સિટી) દ્રારા “પ્રોટેકટીન્ગ વ્હોટ સેટ્સ બિઝનેસ અપાર્ટ: બ્રાન્ડ્સ, રેપ્યુટેશન એન્ડ બિઝનેસ વેલ્યુ” વિષય પર પેનલ ડિસ્કશનને સંબોધિત કરવામાં આવ્યું હતું અને હરપ્રીત સિંહ બેંકર (ભારતીય પેટન્ટ એજન્ટ) દ્રારા આ સત્રનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. AMAના માનદ મંત્રી અને વાય.જે. ત્રિવેદી એન્ડ કંપનીના સીનિયર પાર્ટનર અને હેડ – પેટન્ટ ડિવિઝન, ગોપી જતીન ત્રિવેદીએ આભાર દર્શન કર્યું હતું.