રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લોર્ડ્સ વનડેમાં ઇતિહાસ રચશે

રોહિત શર્મા શ્રેણીની ત્રીજી વનડે માટે લોર્ડ્સમાં મેદાનમાં ઉતરશે ત્યારે મેચ વધુ રોમાંચિત બનશે. ભલે તે તેની છેલ્લી મેચ હોય કે ન હોય પરંતુ ઈતિહાસ તો તે તે અને કોહલી ચોક્કસ રચશે.
રોહિત શર્મા ટૂંક સમયમાં જ વનડેમાંથી નિવૃત્તિ લેશે કે પછી તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવશે તે અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક કલાકથી આ અંગે વિવિધ પ્રકારના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. જોકે, ન તો ખુદ રોહિતે આ અંગે મોઢું ખોલ્યું છે કે ન તો BCCI તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું છે. આ દરમિયાન એ નિશ્ચિત છે કે રોહિત શર્મા લોર્ડ્સની વનડે રમશે અને આ દરમિયાન તે પોતાના જૂના પાર્ટનર વિરાટ કોહલી સાથે ઈતિહાસ રચશે. જ્યારે આ બંને ખેલાડીઓ આ મેચમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે આ તેમની એકસાથે 400મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.
રોહિત શર્મા હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં છે, જ્યાં ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી બે મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી મેચ સરળતાથી જીતી લીધી હતી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે બીજી વનડે જીતીને માત્ર વાપસી જ નહીં, પણ શ્રેણી પણ બરાબર કરી દીધી હતી. આ દરમિયાન રોહિતના બેટનું પ્રદર્શન બંને મેચમાં સારું રહ્યું નથી. તેણે તાજેતરમાં સુધી જે આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો હતો તે દર્શાવી નથી.
રોહિત શર્મા અત્યાર સુધી બે ODIમાં ફક્ત 37 રન જ બનાવી શક્યા છે
આ ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચો વિશે, રોહિત શર્માએ પહેલી મેચમાં 21 બોલમાં 11 રનની ટૂંકી અને ધીમી ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ તે બીજી મેચમાં 47 બોલમાં માત્ર 26 રન જ બનાવી શક્યા હતા.જ્યારે ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ મેચ ચાલી રહી હતી, ત્યારે અચાનક સમાચાર આવ્યા કે શ્રેણીની ત્રીજી મેચ રોહિત શર્માની છેલ્લી હશે. BCCI એ તેની સાથે વાત કરી છે, અને તેને હવે ભવિષ્યની યોજનાઓનો ભાગ માનવામાં આવતો નથી. આનો અર્થ એ છે કે રોહિતની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીનો અંત આવશે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી; બધા અહેવાલો ફક્ત અટકળો પર આધારિત છે.
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી તેમની 400મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ સાથે રમશે
આ દરમિયાન, જ્યારે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે બેટિંગ કરવા ઉતરશે, ત્યારે તે તેમની 400મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે. ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આટલી બધી મેચો સાથે ક્યારેય રમી નથી. અત્યાર સુધી, આ બંને ખેલાડીઓએ 399 મેચો સાથે રમી છે. નોંધનીય છે કે બંને ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે; જો તેઓ ત્યાં રમતા હોત, તો આ ઇતિહાસ પહેલાથી જ બની ગયો હોત.
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા હજુ પણ ભારત માટે સૌથી વધુ મેચો સાથે રમનાર જોડી છે. તાજેતરમાં, તેઓએ સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 391 મેચો સાથે રમી હતી. રાહુલ દ્રવિડ અને સૌરવ ગાંગુલીએ 369 મેચો સાથે રમી છે.જોકે, જ્યારે વિશ્વભરના ક્રિકેટરોની વાત આવે છે, ત્યારે શ્રીલંકાના કુમાર સંગાકારા અને મહેલા જયવર્ધનેએ સાથે 550 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેમનો રેકોર્ડ તોડવો સરળ રહેશે નહીં.