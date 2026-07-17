બદ્રીનાથ મંદિર દાન ચોરી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી

ઉત્તરાખંડમાં આવેલા હિન્દુ ધર્મના પવિત્ર ચાર ધામો પૈકીના એક એવા બદરીનાથ મંદિરના પૂર્વ અધિકારી રાજેન્દ્ર ચૌહાણની કથિત દાન ચોરીના કેસમાં વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એસઆઈટીની ટીમે રાજેન્દ્ર ચૌહાણની કડક પૂછપરછ કર્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરી હતી. અધિકારીઓ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, લગભગ 4 કલાક સુધી ચાલેલી સઘન પૂછપરછ બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમને આવતીકાલે એટલે કે 18 July 2026 ના રોજ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, આરોપી રાજેન્દ્ર ચૌહાણ હજુ તાજેતરમાં જ એટલે કે ચાલુ વર્ષના 30 June ના રોજ સરકારી સેવામાંથી નિવૃત્ત (Retire) થયા હતા.
નિયમો નેવે મૂકીને દાનની રકમ ગાયબ કરવાનો આક્ષેપ
આરોપી રાજેન્દ્ર ચૌહાણ પર એવો ગંભીર આરોપ છે કે તેમણે બદરીનાથ મંદિરમાં પોતાના સત્તાવાર હોદ્દા પર કાર્યરત રહીને તમામ નિયમો અને કાયદાઓને નેવે મૂક્યા હતા. તેમણે મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા મુકવામાં આવતી દાન પેટીઓ (Donation Boxes) માંથી આવતી મોટી રકમને વ્યવસ્થિત કાવતરું રચીને ધીમે-ધીમે ગાયબ કરી દીધી હતી. તેઓ લાંબા સમયથી આ પ્રકારની ગેરરીતિ આચરી રહ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
ઓડિટમાં ભાંડો ફૂટતા પોલીસ એક્શનમાં આવી
બીતે દિવસોમાં જ્યારે બદરીનાથ મંદિરના વાર્ષિક નાણાકીય ખાતાઓનું સરકારી ઓડિટ (Audit) કરવામાં આવ્યું, ત્યારે દાનમાં આવેલી રકમ અને સરકારી ચોપડે નોંધાયેલી વિગતોમાં મોટો તફાવત જોવા મળ્યો હતો. ઓડિટ રિપોર્ટમાં આ કરોડોની કથિત ચોરીની વિગતો સપાટી પર આવતા જ મંદિર પ્રશાસન અને ઉત્તરાખંડ સરકારમાં ભારે હડકંપ મચી ગયો હતો. આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્તરાખંડ પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ને આ સમગ્ર કૌભાંડની તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. એસઆઈટીની ઝીણવટભરી તપાસ બાદ આખરે પૂર્વ અધિકારીની સંડોવણીના પુરાવા મળતા તેમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે.