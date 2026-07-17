કોરોનાએ ફરી ચિંતા વધારી: સ્વાસ્થ્ય વિભાગ એલર્ટ

દેશમાં કોરોના વાયરસ ફરી એકવાર માથું ઊંચકી રહ્યો છે અને સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. ચાલુ જુલાઈ મહિનાના માત્ર 17 દિવસમાં જ દેશભરમાં કોરોનાના 339 નવા કેસ મળી આવ્યા છે, જ્યારે આ વાયરસને કારણે અત્યાર સુધીમાં 4 દર્દીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. દેશના જુદા-જુદા રાજ્યોમાં આ વાયરસ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, જેમાં કેરળમાં સૌથી વધુ 115 કેસ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત કર્ણાટકમાં 64, મહારાષ્ટ્રમાં 43, તમિલનાડુમાં 39, દિલ્હીમાં 18, અંડમાન અને નિકોબાર દ્વીપસમૂહમાં 18, રાજસ્થાનમાં 12 અને આંધ્રપ્રદેશમાં 12 કેસ સામે આવ્યા છે. આંધ્રપ્રદેશમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોનાના કારણે 4 દર્દીઓના મોત પણ થયા છે અને ત્યાંનો કડપ્પા જિલ્લો આ સંક્રમણથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત છે.
આંધ્રપ્રદેશમાં સૌથી પહેલા નોંધાયા કેસ
દેશમાં કોરોનાના આ નવા તબક્કાના સૌથી પહેલા કેસ આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળ્યા હતા. અહીંનો કડપ્પા જિલ્લો સૌથી પહેલા સંક્રમણની ચપેટમાં આવ્યો હતો. દેશમાં કોરોનાનો સૌથી પહેલો કેસ 26 June 2026 ના રોજ રિપોર્ટ થયો હતો. ત્યારબાદ 1 July થી 17 July વચ્ચે વધુ 12 કેસ સામે આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 26 June થી 17 July દરમિયાન આખા આંધ્રપ્રદેશમાં કુલ 67 લોકોના કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 12 દર્દીઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ પૈકીનો 12મો કેસ તમિલનાડુના વેલ્લોર સ્થિત ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજ (CMC) માં મળી આવ્યો હતો.
સંક્રમિતો અને મૃતકોની વિગતવાર સ્થિતિ
આંધ્રપ્રદેશના કુલ 12 સંક્રમિત દર્દીઓમાંથી હાલમાં 3 દર્દીઓ હોમ આઇસોલેશનમાં સારવાર હેઠળ છે. જ્યારે 2 દર્દીઓની હોસ્પિટલના ખાસ કોરોના વોર્ડમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને અન્ય 3 દર્દીઓ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે. જોકે, અન્ય 4 સંક્રમિત દર્દીઓ સારવાર દરમિયાન દમ તોડી ચૂક્યા છે.
તબીબી અહેવાલ અનુસાર, કોરોનાથી જીવ ગુમાવનારા આ ચારેય દર્દીઓ પહેલેથી જ અન્ય ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા હતા. તેઓ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ (શુગર) અને કિડની સંબંધિત ગંભીર બીમારીઓ ધરાવતા હતા. મૃતકોમાં 3 દર્દીઓ કડપ્પાના અને 1 દર્દી કાકીનાડાનો રહેવાસી હતો. આ પરિસ્થિતિને જોતા કડપ્પાની RIMS હોસ્પિટલમાં ખાસ કોવિડ વોર્ડ કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે.
૨૦૨૦ના કટોકટીભર્યા દિવસોની યાદ તાજી થઈ
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, દેશમાં માર્ચ 2020 માં કોરોના મહામારી ફાટી નીકળી હતી. વર્ષ 2021 સુધી દેશમાં કડક કોરોના પ્રોટોકોલ અને લોકડાઉન લાગુ રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે કરોડો લોકો આ વાયરસની ચપેટમાં આવ્યા હતા અને લાખો લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ સંકટમાંથી ઉગરવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશવ્યાપી રસીકરણ (Vaccination) અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું અને સિનિયર સિટીઝન્સને બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા તેમજ રસીકરણના સર્ટિફિકેટ પણ જારી કરાયા હતા. હવે ફરી એકવાર દેશના વિવિધ ભાગોમાં કેસો વધતા લોકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.