ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો: અસિસ્ટન્ટ કોચે આપ્યું રાજીનામું

શ્રીલંકા સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી અને નવી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) સાયકલ શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના સપોર્ટ સ્ટાફમાં મોટો ભુકંપ આવ્યો છે. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને મોટો આંચકો આપતા અસિસ્ટન્ટ કોચ રયાન ટેન ડોશેટે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. બીજી તરફ, ટીમ ઈન્ડિયાના ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપનો કાર્યકાળ પણ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.
રયાન ટેન ડોશેટનું રાજીનામું અને કારણ
નેધરલેન્ડ્સના પૂર્વ કપ્તાન રયાન ટેન ડોશેટે જુલાઈ 2024 માં ભારતીય ટીમના અસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકેનો પદભાર સંભાળ્યો હતો. તેમણે આશરે 2 વર્ષ સુધી ભારતીય ટીમ સાથે મહત્વપૂર્ણ સેવાઓ આપી. અહેવાલો મુજબ, ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ તેમણે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ને પોતાના આ નિર્ણયની જાણ કરી દીધી હતી. ભારતીય ટીમનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ તેમનો છેલ્લો એસાઈનમેન્ટ રહ્યો હતો. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, પરિવાર સાથે વધુ સમય વિતાવવાના વ્યક્તિગત કારણોસર તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે. એવી પણ અટકળો ચાલી રહી છે કે ટેન ડોશેટ હવે ફરી એકવાર આઈપીએલ (IPL) ફ્રેન્ચાઈઝી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ના સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે જોડાઈ શકે છે, જ્યાં તેમણે અગાઉ ગૌતમ ગંભીર સાથે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું હતું.
ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપની વિદાય
ટીમ ઈન્ડિયાના લોકપ્રિય ફિલ્ડિંગ કોચ ટી. દિલીપનો કાર્યકાળ પણ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેઓ શ્રીલંકાના પ્રવાસે જનારી ભારતીય ટીમ સાથે નહીં જાય. ટી. દિલીપે નવેમ્બર 2021 માં જ્યારે રાહુલ દ્રવિડ મુખ્ય કોચ બન્યા હતા ત્યારે ફિલ્ડિંગ કોચની જવાબદારી સંભાળી હતી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતીય ટીમની ફિલ્ડિંગના સ્તરમાં મોટો સુધારો જોવા મળ્યો હતો. મેચ પૂરી થયા બાદ ડ્રેસિંગ રૂમમાં આપવામાં આવતો ‘બેસ્ટ ફિલ્ડર’ મેડલનો તેમનો કન્સેપ્ટ વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યો હતો.
BCCI ની સમીક્ષા અને નવા કોચની શોધ
અહેવાલો અનુસાર, બોર્ડ (BCCI) એ શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલાં સમગ્ર સપોર્ટ સ્ટાફની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી, જેના આધારે ટી. દિલીપનો કાર્યકાળ આગળ ન વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં બોર્ડ દ્વારા આ બંને કોચના સ્થાન પર નવા રિપ્લેસમેન્ટની કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.