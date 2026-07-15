અક્ષર પટેલના ઓલરાઉન્ડ પરફોર્મન્સ, પ્રથમ વનડેમાં ભારતની ઈંગ્લેન્ડ સામે દમદાર જીત

ઈંગ્લેન્ડ: બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર ભારત-ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ વનડે મેચ રમાઈ. જેમાં ભારતીય ટીમે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરતા ઇંગ્લેન્ડને 6 વિકેટે હરાવી દીધું છે. ટૉસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 47.5 ઓવરમાં 258 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જવાબમાં ભારતીય ટીમે માત્ર 45.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 262 રન બનાવી લીધા હતા અને 28 બોલ બાકી રહેતા શાનદાર જીત મેળવી હતી.
અક્ષર પટેલની 4 વિકેટ
પ્રથમ ઇનિંગમાં ભારતીય બોલરોએ ઇંગ્લેન્ડના બેટરોને પિચ પર ટકવા દીધા નહોતા. સ્પિનર અક્ષર પટેલે ઘાતક બોલિંગ કરતા 9.5 ઓવરમાં 62 રન આપીને સૌથી વધુ 4 વિકેટ ઝડપી હતી. ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્નાએ 10 ઓવરમાં 2 મેડન સાથે 50 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય ગુરનૂર બરારે 9 ઓવરમાં 61 રન આપીને 2 મહત્વની વિકેટો મેળવી હતી. જસપ્રિત બુમરાહે 9 ઓવરમાં 31 રન આપીને 1 વિકેટ અને શિવમ દુબેએ 6 ઓવરમાં 27 રન આપીને 1 વિકેટ ઝડપી હતી. વોશિંગ્ટન સુંદરે 4 ઓવરમાં 13 રન આપ્યા હતા પરંતુ તેમને કોઈ વિકેટ મળી નહોતી.
ઇંગ્લેન્ડમાં જો રુટે સૌથી વધુ રન કર્યા
ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જો રૂટે સૌથી વધુ 76 રન અણનમ બનાવ્યા હતા, જેમાં તેમણે 76 બોલ રમીને 6 ફોર અને 1 સિક્સ ફટકારી હતી. લિયામ ડોસને 83 બોલમાં 6 ફોર અને 1 સિક્સ સાથે 68 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ સિવાય બેન ડકેટે 45 બોલમાં 43 રન (6 ફોર, 2 સિક્સ), જેકોબ બેથેલે 31 બોલમાં 14 રન (1 ફોર), કેપ્ટન હેરી બ્રુકે 3 બોલમાં 1 રન, જોસ બટલરે 14 બોલમાં 5 રન, સેમ કરને 3 બોલમાં 0 રન, વિલ જેક્સે 19 બોલમાં 20 રન (3 ફોર), જોફ્રા આર્ચરે 6 બોલમાં 12 રન (1 ફોર, 1 સિક્સ) અને આદિલ રશિદે 5 બોલમાં 1 રન બનાવ્યો હતો. જોશ ટંગ શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો.
ગિલ, સુંદર અને અક્ષરની અડધી સદી
259 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત મધ્યમ રહી હતી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે શાનદાર બેટિંગ કરતા 75 બોલમાં 11 ફોર અને 1 સિક્સની મદદથી 80 રન ફટકાર્યા હતા. પરંતુ તેઓ રિટાયર્ડ હર્ટ થયા હતા. ઓપનર રોહિત શર્મા 21 બોલમાં 1 ફોર સાથે 11 રન બનાવી આઉટ થયા હતા. વિરાટ કોહલી 6 બોલમાં 1 ફોર સાથે 5 રન અને શ્રેયસ અય્યર 53 બોલમાં 2 ફોર સાથે 35 રન બનાવી પેવેલિયન ભેગા થયા હતા. કે.એલ. રાહુલ 3 બોલમાં માત્ર 1 રન બનાવી શક્યા હતા. ત્યારબાદ વોશિંગ્ટન સુંદર અને અક્ષર પટેલે બાજી સંભાળી હતી. વોશિંગ્ટન સુંદરે 63 બોલમાં 4 ફોર અને 1 સિક્સની મદદથી અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે અક્ષર પટેલે પણ બેટિંગમાં કમાલ કરતા 52 બોલમાં 5 ફોર અને 1 સિક્સ ફટકારીને અણનમ 57 રનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી.
ઇંગ્લેન્ડના બોલરોની સ્થિતિ
ઇંગ્લેન્ડના બોલરો ભારતીય બેટરો પર દબાણ બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. જોફ્રા આર્ચરે 10 ઓવરમાં 60 રન આપીને 1 વિકેટ, જોશ ટંગે 10 ઓવરમાં 50 રન આપીને 1 વિકેટ અને સેમ કરને 10 ઓવરમાં 55 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. આદિલ રશિદ (5.2 ઓવરમાં 34 રન), જેકોબ બેથેલ (1 ઓવરમાં 10 રન), લિયામ ડોસન (2 ઓવરમાં 10 રન) અને વિલ જેક્સ (7 ઓવરમાં 43 રન) ને કોઈ વિકેટ મળી નહોતી.