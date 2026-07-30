મહારાષ્ટ્રની શાળાઓમાં ચોકલેટ, ચિપ્સ અને ઠંડા પીણાંના વેચાણ પર પ્રતિબંધ

મહારાષ્ટ્ર સરકારે શાળાના પરિસરમાં બિનઆરોગ્યપ્રદ ખોરાકના વેચાણ અને પ્રમોશન પર કડક પ્રતિબંધો લાદ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓમાં પૌષ્ટિક આહારને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. નવા નિર્દેશો હેઠળ, શાળાઓમાં અને તેની આસપાસના નિયુક્ત વિસ્તારોમાં ખાંડ, મીઠું અને ચરબીનું પ્રમાણ વધુ હોય તેવા ઉત્પાદનો ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
ખાદ્ય સુરક્ષા ઉલ્લંઘનો પર વધી રહેલા કડક પગલાં વચ્ચે, મહારાષ્ટ્ર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) ના કમિશનર તુકારામ મુંધેએ રાજ્યની તમામ શાળાઓને તેમના પરિસરમાંથી ચોકલેટ, ચિપ્સ અને ઠંડા પીણા જેવા બિનઆરોગ્યપ્રદ ખોરાકને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે 2020 માં લાગુ કરાયેલા કેન્દ્ર સરકારના નિયમોનું મોટાભાગે અવગણના કરવામાં આવી રહી છે.
નવા નિર્દેશો અનુસાર, ચરબી, ટ્રાન્સ-ફેટ, ખાંડ અથવા મીઠું વધારે હોય તેવા ખોરાક, જેમાં કાર્બોનેટેડ પીણાં અને પેકેજ્ડ નાસ્તાનો સમાવેશ થાય છે, શાળા પરિસરમાં વેચવા અથવા પ્રદર્શિત કરવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ રહેશે. વધુમાં, શાળાઓથી 50 મીટરની અંદર આવા ઉત્પાદનોની જાહેરાત પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સરકારી, સહાયિત અને ખાનગી, બધી શાળાઓને તેમના ભોજનમાં ફળો, શાકભાજી, અનાજ, કઠોળ અને ડેરી ઉત્પાદનોનો સમાવેશ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
FDA વેબસાઇટ પર હાનિકારક ખોરાકની યાદી
તુકારામ મુંધેએ મુંબઈમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે બાળકો માટે હાનિકારક ખોરાકની સંપૂર્ણ યાદી FDA વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે શાળાઓમાં અથવા તેમના 50 મીટરની અંદર ઠંડા પીણાં, ચોકલેટ અને કેફીનયુક્ત પીણાં ઉપલબ્ધ ન હોવા જોઈએ.
આ નિર્દેશ પૂર્વ-પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચતર માધ્યમિક, રહેણાંક શાળાઓ, છાત્રાલયો અને રાજ્ય બોર્ડ, CBSE અને ICSE સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓને લાગુ પડે છે. શાળા કેન્ટીન, મધ્યાહન ભોજન એજન્સીઓ અને નજીકના ફૂડ આઉટલેટ્સને પણ આવરી લેવામાં આવશે. શાળાઓએ ખાતરી કરવી પડશે કે પીરસવામાં આવતો ખોરાક નિર્ધારિત પોષણ ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. FDA એ શોધી કાઢ્યું કે ઘણી શાળા કેન્ટીન નોંધણી વિના કાર્યરત હતી અને નિયમો હોવા છતાં અયોગ્ય રીતે પ્રક્રિયા કરાયેલ ઉત્પાદનો વેચી રહી હતી.
પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે FDA શું કરશે?
પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તુકારામ મુંધેએ દરેક શાળામાં નોડલ અધિકારીની નિમણૂક અને તાલીમનો નિર્દેશ આપ્યો છે. શાળાઓને મુખ્ય ગેટ પર ચેતવણી ચિહ્નો સ્થાપિત કરવા, ખાદ્ય વ્યવસાય લાઇસન્સ પ્રદર્શિત કરવા અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર બિનઆરોગ્યપ્રદ ખોરાકની જાહેરાત કરવાથી દૂર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગે ખાતરી કરવી પડશે કે PM પોષણ યોજના હેઠળ ખોરાક સપ્લાય કરતી એજન્સીઓ પાસે માન્ય લાઇસન્સ છે. નિયમોનું પાલન શાળાની માન્યતા પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું રહેશે, અને વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવાથી શાળાની માન્યતા રદ થઈ શકે છે. મુંધેએ કહ્યું કે આ આદેશ તાત્કાલિક અમલમાં આવશે અને તેના માટે કોઈ વધારાનો સમય આપવામાં આવશે નહીં.
આ આદેશ હેઠળ, ખાદ્ય સુરક્ષા અધિકારીઓએ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા બે વાર દરેક શાળાનું નિરીક્ષણ કરવું ફરજિયાત રહેશે. આ નિરીક્ષણ દરમિયાન, તેઓ 50-મીટર ત્રિજ્યામાં લાઇસન્સ, સ્વચ્છતા અને નિયમોનું પાલનનું નિરીક્ષણ કરશે. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ખોરાકના નમૂના પણ લેવામાં આવશે. ગંભીર ઉલ્લંઘનો કાનૂની કાર્યવાહી અને કડક દંડને પાત્ર છે. તુકારામ મુંધેએ કહ્યું કે આ કાર્ય પડકારજનક છે, પરંતુ તે બાળકોના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ તક પણ રજૂ કરે છે.